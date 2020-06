Cómo es el tratamiento y la recuperación de pacientes que logran cursar el Covid en casa

Son parte del 80% de quienes no llegarán a necesitar un ventilador mecánico, y pueden tener síntomas como decaimiento y tos. Pero, ¿qué pasa con sus cuerpos pasados los 14 días del cuadro?

Una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias y de muchas personas que temen contagiarse o se contagian recientemente con coronavirus, es que su cuadro clínico se agrave. Además del riesgo de las vidas, la situación moviliza recursos y equipos médicos, en medio de un sistema de salud colapsado.

Sin embargo, hay otro número de pacientes que, al contagiarse, no crea cuadros complicados, sin embargo también requieren atención médica y un monitoreo de su estado de salud. “El 80% de los pacientes (Covid) son leves. En Chile, los hospitalizados son un 8% versus los no hospitalizados, que son un 92%”, señala Ignacio Silva, infectólogo y Académico de Postgrados Facimed de la Usach. Pero también aclara que “de esos casos no hospitalizados, puede que alguno no sea leve según criterios clínicos”.

La OMS también da cuenta de estas cifras: “la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen Covid-19 acaban presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar”.

Entonces, ¿qué se entiende por paciente Covid-19 leve? Silva sostiene que “un caso leve corresponde a una persona que tiene enfermedad por coronavirus y que no tiene alteraciones respiratorias ya sea por un aumento de su frecuencia respiratoria o por una disminución de oxígeno en la sangre (medida por un examen de sangre o saturometría que es un dispositivo externo que mide el oxígeno en la sangre sin tener que la necesidad de realizar un examen)”.

Desde la OMS, hablan de la sintomatología, destacando que si un paciente presenta “tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica”, por lo que recomiendan quedarse en casa, aislarse y vigilar los síntomas.

El doctor broncopulmonar de la Clínica Las Condes, Jorge Jorquera, agrega que también puede considerarse leve a pacientes que presentan “decaimiento, malestar general, a veces dolor de cabeza que puede de ser de mayor o menor intensidad, síntomas nasal, dolor abdominal o diarrea, pero que no se acompaña con fiebre muy alta que limita tu capacidad física, y que no tienen falta de aire”, por lo tanto “uno puede hacer manejo en domicilio”.

Manejo en casa del paciente leve

Tal como se ha señalado desde un principio, es importante consignar que el coronavirus no tiene cura actualmente, por lo que no existe un tratamiento específico para la enfermedad. Lo que se hace en el caso de pacientes que no requieren respiración mecánica (casos graves), es el tratamiento de sus síntomas.

El doctor Jorquera detalla que esto se basa en “reposo, abundante líquido y paracetamol, para controlar la temperatura”. Si la persona tiene algún otro síntoma, “como tos, se le receta un antitusivo. Si tiene molestias digestivas, se puede dejar un remedio para ello, o si tiene diarrea, lo mismo”. En algunos casos, dice, se puede recetar algún antiinflamatorio. El infectólogo Silva, coincide con estas recomendaciones, y asegura que en estos pacientes leves, y tratando estos síntomas, ya se puede ver una mejoría “entre 3 a 5 días”.

Lo que sí advierte el broncopulmonar de Clínica Las Condes es que es muy importante no usar medicamentos como “antibióticos, antivirales, o aquellos que han propuesto algunos países como la hidroxicloroquina, o corticoides”.

Alta de pacientes

leves y manejo tras

los 14 días

Para considerar que un paciente leve puede ser dado de alta, se considera un rango de 14 días, desde el inicio de los síntomas. “Si los síntomas en ese rango de tiempo pasaron, se considera de alta, pero si a los 14 días aún tiene síntomas respiratorios, hay que reevaluar al paciente y ver si se dan más días de reposo”, dice Silva.

En esa misma línea, el doctor Jorquera complementa que no necesariamente al día 15 los pacientes ya se van a sentir mejor, “sino que van a poder retomar sus actividades laborales sin riesgo de contagiar a otras personas, pero obviamente van a estar más decaídos y más débiles, y probablemente una jornada laboral va a ser más pesado”.

Con todo, destaca que no es tan infrecuente que pacientes sigan con molestias pasados los 14 días. Estas se pueden manifestar en “tos predominantemente irritativa, muchas veces en la noche, y este cuadro de tos y fatiga puede durar hasta un mes después del cuadro”.

Lo anterior ocurre, explica, porque se ha producido un daño en el epitelio bronquial, y se requiere un tratamiento para esta molestia, diferenciándolo siempre con situaciones donde se pueda presentar falta de aire, pues ahí podría haber “un compromiso más significativo”. Por eso, enfatiza, que es importante hacer la evaluación clínica, pero destaca que es “poco probable” que pacientes con cuadros leves se agraven después del día 14, y si ocurre, puede estar más asociados a quienes tienen otra afección respiratoria.

Esas afecciones respiratorias, se traducen en la presencia de cuadros como sinusitis o neumonía, las que pueden ser controlables, en algunas ocasiones, con inhaladores. Manuel Nájera, epidemiólogo de la UDD, recuerda que el tiempo es importante para la recuperación, y en personas que tienen hipereactividad bronquial, pueden quedar con algún tipo de asma, “por eso, en algunos hay que dar inhaladores, porque quedan con alguna obstrucción pulmonar. Lo mismo pasa con las neumonías, porque la secreción se tiene que absorber y eso toma tiempo”.

En general, los controles posteriores -meses después-, dice el doctor Jorquera, no son frecuente hacerlos en pacientes leves. El monitoreo con escáner y radiografías se realiza principalmente a quienes estuvieron hospitalizados. “Con la cantidad de casos que tenemos en Chile, y si el paciente se siente bien y se oye bien (a nivel pulmonar), hacer otro examen no es estrictamente necesario”, sentencia.

Emol