Conapyme advierte que 20 mil empresas podrían declararse en quiebra por la crisis

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) advirtió que estima que 20 mil firmas podrían declararse en quiebra producto de la crisis.

Germán Dastres, presidente de la multigremial que reúne a siete entidades representativas de las empresas de menor tamaño de Chile, sostuvo que teme que las secuelas del estallido social se agudicen.

“(…) Por lo que hemos estado sondeando esto va a empeorar, porque el sector nuestro es el más perjudicado, es un sector que no tiene espaldas económicas para hacer frente a un escenario como éste”, dijo a Diario Financiero.

En esa misma línea, comentó que las Pymes ya venían con problemas por bajas ventas.

“Podrían ser unas 20 mil empresas las que se declaren en quiebra, hay cálculos estimativos preocupantes”, advirtió Dastres.

El dirigente también afirmó que según cálculos y datos que maneja Conapyme, cerca de 5 mil firmas ya se han declarado en quiebra. “(…) Pero resulta que es bien poco, porque las Pymes en Chile somos cerca de 900 mil (…), en los próximos meses van a ser más”, proyectó.

Según el citado medio, Dastres especificó que las pequeñas y medianas empresas están “en un círculo vicioso: no hay producción, no hay ventas y si no hay ventas no hay ingresos”. Ello sería el agravante que les impide pedir créditos a los bancos.

Por último, el presidente de Conapyme detalló que a su juicio las firmas del área textil, mueblería y de ventas “serán las más golpeadas”.

Según datos del Ministerio del Trabajo, las Pymes en Chile generan dos de cada tres puestos de trabajo, lo que se traduce en más de 5,3 millones de empleos.