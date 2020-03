Confirman Fase 4 por coronavirus en Chile

Las fronteras se cerrarán por 15 días a contar de este miércoles para hacer frente a la crisis sanitaria.

El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes que Chile se encuentra en la Fase 4 debido a la emergencia del Covid-19, que tiene 156 casos confirmados en el país, el doble del balance del domingo 15.

La medida fundamental que dispondrá el gobierno para hacer frente a esta crisis sanitaria es el cierre de todas las fronteras desde este miércoles 18 de marzo por 15 días, límites que serán controlados por las Fuerzas Armadas.

Además, precisó que “los chilenos y residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria, y a una cuarentena obligatoria de 14 días”.

“Esto no afectará la entrada y salida de carga, ni del personal asociado a esa actividad, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país”, puntualizó.

En ese sentido, Piñera afirmó que las cadenas de abastecimiento y de producción están funcionando “con total normalidad”, por lo que “no hay ninguna necesidad de abastecerse”, como algunas personas lo hicieron durante el fin de semana, al confirmarse la Fase 3.

Por otro lado, el Presidente aseguró que “el gobierno ya está ejerciendo y continuará ejerciendo todas las facultades que le otorga la ley para perseguir y castigar” a pacientes que incumplan la cuarentena instruida por personal de salud.

“Es absolutamente indispensable la colaboración de todos: de los distintos poderes del Estado, de la sociedad civil, y especialmente, la colaboración y responsabilidad de todos los ciudadanos de nuestro país, la que debe manifestarse en cumplir estrictamente las normas de cuidado personal que hemos difundido profusamente, y también los dictámenes e instrucciones que imparte la autoridad sanitaria”, enfatizó.

Piñera tendría durante la jornada de este lunes una reunión online de coordinación con los Presidentes de países del Prosur ante esta pandemia.

Facilidades para trabajadores

Asimismo, el Mandatario anunció un instructivo presidencial que permite trabajar desde sus hogares a funcionarios públicos mayores de 70 años o que tengan enfermedades crónicas “cuando las circunstancias lo exijan”.

También reiteró que, bajo criterio del empleador, es posible flexibilizar los horarios para garantizar el resguardo de los trabajadores, o bien, fomentar el teletrabajo en las próximas dos semanas.

En tanto, los viajes de funcionarios públicos al exterior serán restringidos “a lo estrictamente necesario” para evitar nuevos contagios del virus.

Comercios siguen abiertos

Respecto a los eventos o actos públicos, éstos se deberán realizar sólo cuando sean necesarios, y “en ningún caso podrán superar el número de 50 personas” durante este periodo, reduciendo el límite de 200 impuesto el domingo 15.

En tanto, el cierre del comercio ha sido autorizado sólo de forma local en el municipio de La Florida, pero el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que evaluarán implementar la medida a nivel nacional este martes.

“En este momento, a diferencia del día de ayer, ha disminuido el número de personas que pueden congregarse en un lugar cerrado, y tenemos que evaluar en la reunión de mañana si esto se aplica a recintos donde hay un tráfico para comprar alimentos u otros insumos”, reflexionó.

Posteriormente, tras unirse a ex titulares del Minsal y el Colegio Médico en una cita con el gobierno, el diputado y médico Juan Luis Castro (PS) remarcó la urgencia del cierre de centros comerciales, gimnasios y casinos, pues “la afluencia de público a esos lugares no es obligatoria, no es por razón de trabajo”.

Por otro lado, dijo haber propuesto a Piñera en la instancia de hoy que “para efectos de conglomeración en el Metro, Transantiago y buses interurbanos, se establezca de inmediato horario diferido para los trabajos”.

“El Presidente me dijo: ‘doctor, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho’. Eso fue textualmente lo que me dijo. ‘Todo esto lo estamos considerando con la misma fuerza que usted lo ha planteado’”, sostuvo.

Piñera afirmó que para el plan de contingencia del gobierno se habilitó un fondo especial por 220 millones de pesos.