Confirman que 160 haitianos abandonaron el país

El Ministerio del Interior comunicó la tarde de este miércoles que finalmente fueron 160 los ciudadanos haitianos que se embarcaron de regreso a su país en el primer vuelo contemplado en la denominada “Operación Retorno”.

De acuerdo al detalle informado por la cartera, de quienes llegaron hasta el Polideportivo de Estación Central, donde se realizó el chequeo y entrega de equipaje, 55 personas aseguraron recibir un mensaje de confirmación, sin embargo, siete de ellos no estaban inscritos, 32 estaban inscritos pero no se habían aprobado sus viajes, 14 no fueron llamados porque no viven en las regiones piloto y dos llegaron tarde al aeropuerto.

El gobierno también informó que sólo estas dos últimas personas habían recibido el mensaje oficial y que las 53 restantes obtuvieron la confirmación por medios no oficiales.

Estos dos haitianos serán reubicados en un próximo viaje.

Haitiano se arrepintió de viajar

Un ciudadano haitiano se arrepintió a último minuto y no fue parte de Plan Humanitario de Regreso Ordenado que realiza el gobierno. Inicialmente se hablaba de 176 pasajeros que arribarían al Boeing 767 con rumbo a Puerto Príncipe.

Según confirmaron desde el Ministerio de Interior, el hombre se arrepintió cuando estaban haciendo el check-in del vuelo en el Polideportivo de Estación Central desde donde fueron trasladados hacia el Grupo 10 de la Fach. La razón es que su novia no estaba en el listado de inscritos, por lo que decidió no partir.

Según el gobierno, son más de mil los haitianos inscritos para participar y habría por lo menos otros dos viajes. Se trabaja además en la incorporación de ciudadanos de otros países.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que “muchos de ellos fueron traídos de forma engañosa, algunos bajo estafa y les ha tocado una estadía en nuestro país que ha sido muy dura. Ya han conversado con nosotros otras representaciones diplomáticas, como el caso de Colombia, para ver si podemos extenderlo o abrirlo”.

Denuncia de mensajes irregulares

Chadwick además se refirió a algunas denuncias de ciudadanos haitianos respecto a que les había llegado un mensaje de texto confirmando que tenían este primer viaje pero no estaban dentro de la nómina. Llegaron al menos treinta personas que no estaban en el listado.

“Aquí todas las personas que fueron confirmadas para este vuelo, fueron confirmadas en distintas instancias. Nadie recibió un mensaje de última hora, se hizo un proceso completamente regular y quizás, como ocurrió, llegaron personas que quisieron ver la oportunidad o la posibilidad de que si alguien no estaba o si alguien fallaba, poder ocupar ese cupo en el avión”, aseguró.

El anuncio consistía en un mensaje de texto y tres llamadas telefónicas. Según la Policía de Investigaciones (PDI), podría haber algunos ciudadanos que se enviaran el mensaje entre ellos para tratar de acceder al vuelo.

“Hay gente que ya se ha inscrito pero no es el formulario real, esa va a ser rechazada”, explicó Paul quien trabaja como facilitador lingüístico en la Municipalidad de Estación Central. Lleva tres años en Chile.

Según el traductor, algunos no aparecían en la lista que había enviado Extranjería. Además agregó que muchos enviaron el mismo mensaje a otras personas que llegaron hasta el lugar.