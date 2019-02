Confirman que mujeres expulsadas estaban en playa pública

El informe técnico del Ministerio de Bienes Nacionales determinó que el presidente de Gasco, Matías Pérez, cometió un “error grave” y su comportamiento “carece de sustento jurídico”.

El informe técnico del Ministerio de Bienes Nacionales determinó que las veraneantes que fueron expulsadas de la orilla del lago Ranco por el presidente de Gasco, Matías Pérez, con malos modales y de forma violenta, se encontraban en terreno de playa, de uso público, y no en un predio privado, por lo que el abogado cometió un “error grave”.

“Las personas que fueron requeridas a abandonar el lugar por don Matías Pérez, se encontraban ubicadas en un sector de playa del lago Ranco y, por tanto, en un Bien Nacional de Uso Público”, sentencia la investigación de la cartera.

“Las playas del territorio nacional son públicas, de manera que no se observa inconveniente alguno en que las tres personas se encontraran descansando pacíficamente en el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados”, argumenta.

Por tanto, agrega, “no resulta adecuado el proceder del señor Pérez, toda vez que tanto el acceso como el uso de las playas en Chile no requieren permiso ni autorización alguna (…) Las playas del territorio nacional son públicas, de manera que no se observa inconveniente alguno en que las tres personas se encontraran descansando pacíficamente en el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados”.

Según el video conocido el miércoles, el presidente de Gasco echó a las tres mujeres que descansaban en la orilla del lago asegurando que ese terreno formaba parte de su jardín.

Al presentar los resultados del análisis, el ministro Felipe Ward reiteró que “no existen playas privadas, son bienes nacionales de uso público, y sus accesos y usos no pueden ser impedidos por nadie”; por lo que “esta persona se equivocó, esto no es su jardín ni una propiedad privada, es una playa tal como determina este informe”.

De todas maneras, pese a que “estamos en presencia de una persona que ha cometido un error grave”, Ward hizo un llamado a “la tranquilidad y a la cultura cívica” para que “la reacción de la ciudadanía no sea destemplada y no se ponga en riesgo la seguridad de su familia (…) hay menores de edad”.

Ello puesto que se prevé que lleguen cientos de personas a un evento convocado para este fin de semana en la playa de lago Ranco, frente a la casa de Matías Pérez.

“Se produjo una discusión desagradable, sí, se produjo un emplazamiento que rechazamos, sí, le legislación permite sancionar, entendemos que no; se hizo una denuncia el día de ayer en la Seremi por parte del alcalde de lago Ranco con las personas afectadas, estamos investigando y recabando información para ver si existe alguna sanción”, dijo, pero subrayó: “La sanción social a la que se expuso creo que es la más importante”.

El secretario de Estado recordó que la futura ley de playas abiertas contempla multas que van desde las 10 a las 100 UTM (alrededor de cinco millones de pesos), y hasta las 200 UTM en caso de reincidencia, para quienes no permitan el libre acceso a las playas; no obstante, aún no ha sido promulgada tras haber sido despachada por el Senado.

Según cifras del Ministerio, desde que se inició la campaña “Que no te falte playa”, el 6 de diciembre de 2018, la cartera ha recibido 531 denuncias; y sólo desde que se dio a conocer la polémica, este miércoles, se han recibido 166 de ellas.