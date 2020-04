Coronavirus: 78% de los chilenos ha pensado que podría significar la muerte de un cercano

La mitad de la población ha temido su propia muerte, cifra que se eleva a un 70% entre quienes declaran tener alguna enfermedad de base. Adicionalmente, una de cada tres personas declara haber vivido un alto nivel de depresión.

Un alto nivel de alerta y preocupación por el avance del Covid-19 es lo que revela la quinta medición que Ipsos realizó a la población chilena en medio de la crisis sanitaria. En ella se refleja que los ciudadanos han experimentado diferentes estados de ánimo y que hoy tienen mayor conciencia de la muerte.

En ese sentido, un 78% de los encuestados declara que ha pensado en la posibilidad de que el virus signifique el deceso de cercanos, amigos o familiares. Al mismo tiempo, la mitad de la muestra asegura que teme su propia muerte.

Entre mayores de 46 años, el miedo al propio fallecimiento aumenta a un 60% y es todavía mayor entre quienes declaran tener alguna enfermedad de base, como cáncer, diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares, alcanzando un 70%.

Alto nivel de estrés

En cuanto al estrés, dos de cada tres personas consideran sentirlo en un nivel alto, resultado que se torna especialmente crítico entre quienes viven en regiones, hasta llegar a un 71%. Además, dos de cada tres personas declara haber vivido un alto nivel de depresión, siendo más alto en personas adultas de entre 36 y 45 años.

Se trata, para la directora de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, de uno de los temas “más desafiantes” para el país: una vez superada la pandemia, vendrá el trabajo de diagnosticar y tratar los problemas de salud mental.

“Ya desde el estallido social recibíamos señales de la población sobre el aumento del estrés, depresión y/o angustia, pero con el confinamiento, y además enfrentándonos a temas que no son habituales en nuestras conversaciones, como la posibilidad de la muerte, es de esperar un importante deterioro en materia de salud mental en el país”, dice.

La pandemia, asegura, abre además muchas otras interrogantes. “No sabemos cuál es la gravedad y el alcance en el tiempo de las secuelas que trae esta crisis de salud y tampoco sabemos cómo afectará según género, edad o condición social”, agrega.

Priorizar tratamientos

Otro debate que se abre es el uso de tratamientos invasivos, como ventiladores mecánicos, que se ha adelantado como un recurso escaso y que, en la discusión pública, se ha planteado la posibilidad de que se ceda a personas con mejores pronósticos de sobrevida.

En ese sentido, un 40% de los entrevistados está en desacuerdo con ceder su ventilador, en caso de necesitarlo, a otra persona con “mayores posibilidades de sobrevivir”. En contraposición, quienes sí mostrarían voluntad es un 30% de la muestra.

Adicionalmente, un 38% está en desacuerdo con que el personal médico sea quien decida qué sujetos son conectados a un ventilador de acuerdo a estos criterios, un porcentaje casi idéntico a quienes creen que la decisión debe quedar en manos del personal médico, que alcanza un 37%. Por otra parte, un 43% no está de acuerdo con que los familiares de adultos mayores contagiados decidan no someterlos a tratamientos invasivos, y el nivel de desacuerdo es más alto entre quienes tienen más edad o poseen alguna enfermedad de base.