Corte Suprema aceptó extraditar a chileno acusado de asesinar a ex polola en Francia

La justicia gala acusa a Nicolás Zepeda por el delito de homicidio con premeditación y éste arriesga cadena perpetua.

A 40 meses de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki en Francia, caso en que el único sospechoso es su ex pareja, el chileno Nicolás Zepeda, el ministro de la Corte Suprema Jorge Dahm acogió la solicitud de extradición presentada por el gobierno galo.

La justicia francesa acusa a Zepeda por el delito de homicidio con premeditación y éste arriesga cadena perpetua.

Tras los alegatos, que tuvieron lugar las primeras semanas de marzo, el juez Dahm acogió la solicitud y consideró que los antecedentes aportados por Francia son suficientes para inculpar al ciudadano chileno en el delito, ocurrido en la ciudad de Besancon en diciembre de 2016.

En el fallo, el magistrado concluyó que “es posible estimar que existen antecedentes con fundamento serio, cierto y grave, que permiten sostener que la última persona que estuvo con Narumi fue Nicolás. Después de ello ella desaparece”.

“(Ellos) mantuvieron una relación afectiva que terminó de mala manera tiempo antes, ruptura que no fue aceptada por Nicolás, dado los términos en que se refieren los múltiples mensajes que le dirigió”, agregó el ministro Dahm.

Parte de las pruebas presentadas en los alegatos fueron los registros de la tarjeta de crédito de Zepeda y del GPS del auto que arrendó, que se sumaron testimonios de compañeros de la residencia en donde vivía Narumi y de la familia de la víctima.

Por ello, complementa el fallo, “cabe agregar los múltiples desplazamientos que realizaba en Besançon antes de encontrarse con Narumi, como asimismo su conducta después de su desaparición, lo que permite concluir que con tales antecedentes se había dictado una acusación en contra del requerido como autor del ilícito de homicidio calificado”.

Asimismo, refutó lo alegado por la defensa “en el sentido de que no hay antecedentes suficientes para ello, especialmente por la circunstancia de no haber sido hallado cadáver, ni vestigios de éste”, ya que, expuso el ministro, “de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal Penal chileno y disposiciones procesales francesas, es posible probar la muerte de una persona no sólo mediante la presencia de su cadáver, sino que por los demás medios de prueba que franquea la ley”.

Defensa apelará

La defensa de Zepeda, de 29 años, ya adelantó que apelará a la resolución, lo que puede ser efectuado dentro de los próximos cinco días ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema.

“Estimamos que los antecedentes que proporciona Francia no son suficientes para conceder la extradición, en atención de que no existe un estándar mínimo para poder acusar en Chile con estos antecedentes”, afirmó la abogada de Zepeda, Joanna Heskia.

“Lo que vamos a hacer nosotros es impugnar la resolución en el plazo que nos concede la ley”, agregó la jurista.

Homicidio voluntario con premeditación

Francia acusa a Zepeda de “homicidio voluntario con premeditación” en contra de la ciudadana japonesa, de 21 años, Narumi Kurosaki, y luego de haber escondido su cuerpo de manera tal que nunca fuera encontrado.

Ambos mantuvieron una relación sentimental de casi un año pero después de su separación estaban distanciados y ella había iniciado un nuevo noviazgo con un estudiante francés.

Esa nueva relación de Kurosaki habría detonado los celos de Zepeda, que habría viajado especialmente desde Chile para cometer el crimen, según la investigación de la justicia de Francia.

“Estamos muy conformes con este fallo; entendemos se encuentra completamente ajustado a las normas legales tanto nacionales como internacionales”, dijo Antonio Segovia, director de cooperación internacional y extradiciones de la Fiscalía de Chile.

Segovia agregó que el fallo se ajusta “a los contundentes antecedentes” aportados por Francia para poder acreditar el delito y la participación que se le imputa al acusado.

El juicio de extradición se inició el 5 de marzo, tres meses después de que Chile recibiera formalmente el pedido por parte de la justicia francesa y cuando todavía persiste el misterio sobre dónde se encuentra el cuerpo de Narumi.

Durante los alegatos de extradición, la justicia francesa mostró pruebas que dan cuenta de que los días previos a la desaparición de Narumi, la madrugada del 5 de diciembre de 2016, Zepeda compró material inflamable, siguió varios días a la víctima y la noche del supuesto crimen la invitó a comer y luego se fue con ella hasta la vivienda estudiantil en Besançon.

En este lugar -donde fue reconocido por varios estudiantes- la habría asfixiado estrangulándola y posteriormente puso su cuerpo en una maleta y lo escondió en un bosque cercano. Luego, habría realizado varias acciones para encubrir el delito.

El chileno, que había amenazado a Kurosaki en un video publicado en internet que luego retiró, admitió que estuvo en su habitación la noche de su desaparición y que mantuvo con ella relaciones sexuales consensuadas, pero asegura que se fue inmediatamente después y ha negado toda responsabilidad en el caso.