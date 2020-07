CPLT valora rebaja de sueldos pero advierte que faltan medidas que resuelvan “conflictos de interés”

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada valoró la definición del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes rebajaron en un 25% el sueldo parlamentario y de secretarios de Estado y de un 10% del salario del Presidente de la República y otras autoridades.

“Más allá del debate sobre el porcentaje de rebaja de los altos sueldos de las autoridades y parlamentarios, me parece que esto está bien orientado. Rebaja las brechas que existen entre la ciudadanía y los sueldos de estas autoridades, pero no deja de ser un tema más bien de orden simbólico”, indicó.

Es “de orden simbólico”, porque a su juicio, se requiere abordar otros temas relevantes en el caso de los parlamentarios. “Me parece que lo realmente relevante acá tiene que ver con cómo se manejan y se resuelven los conflictos de intereses de estas autoridades”, indicó.

En ese sentido, recordó que se trata de un tema en el que el Consejo viene insistiendo desde hace tiempo y en dos partes: “la primera es que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, es decir, que no puedan recibir otras rentas de origen privado. Y además, que la norma que hoy les prohíbe que puedan promover y votar aquellos asuntos donde tengan interés directo sus parientes más cercanos sea una realidad concreta. Hoy día no lo es básicamente porque no tiene una sanción”, explicó Jaraquemada.

“Chile debe avanzar en sus estándares de transparencia y probidad fuertemente, y como lo hemos señalado con el contralor general en una publicación de prensa reciente, lo que hay que hacer es construir confianzas donde no las hay y reconstruirlas donde se perdieron”, finalizó.