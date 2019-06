Cubillos descarta acercamiento con profesores y asegura que paro está politizado

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, descartó algún tipo de acercamiento con los profesores para llegar a un acuerdo y calificó el paro -que ya se extiende por tres semanas- como político. En una actividad en la que presentó un sitio web para que los alumnos que se han visto afectados por la movilización puedan continuar estudiando, la secretaria de Estado se refirió a los emplazamientos que ha tenido de parte del Colegio de Profesores, en especial tras el rechazo a la propuesta del gobierno.

“Cuando el jueves -de la semana pasada- se cierra ese documento de acuerdo y redactado en conjunto, es claramente una forma de trabajo. Si no lograron el apoyo, es una pregunta que se la tienen que hacer al Colegio (de profesores)”, dijo la ministra.

Considerando eso, afirmó que no hay espacio para sentarse a negociar, ya que “nosotros creemos hoy día que las razones para seguir en paro son más bien políticas y por lo tanto la responsabilidad de terminarlo está en sus manos (de los profesores), y ojalá que no se siga perjudicando a la educación pública. No se mejora la educación pública sin clases», enfatizó la ministra.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que el gremio no tiene ninguna afectación a las decisiones tomadas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que las demandas sólo apuntan a mejorar la educación. Además, Aguilar hizo un llamado a Cubillos. “Si tiene interés, si quiere ser candidata a algo, debería solucionar este problema. Esa sería la mejor demostración de que ella tiene capacidad de gestión”, recalcó.