Dávalos anuncia querellas por denuncias calumniosas contra miembros de Chile Vamos

El hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos interpuso ayer tres querellas por denuncia calumniosa en contra del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y los diputados de Renovación Nacional, Diego Paulsen y Marcela Sabat.

“En este país hay gente que tiene más responsabilidad que otros, sobre todo cuando se trata de diputados y autoridades. Esa gente tiene que responder por difamar”, declaró Dávalos a la salida del Centro de Justicia.

Las querellas presentadas por el hijo de la ex Mandataria se suman a una acción penal similar ya presentada en contra del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y tienen directa relación con las denuncias que hicieron dichas autoridades en el marco del Caso Caval, en particular, de la arista Vial Concha de la causa, de la que Dávalos fue finalmente sobreseído.

Dávalos criticó que se le hayan imputado delitos sin tener pruebas y adelantó que presentará más querellas del mismo tipo en el futuro.

Pese a ello, el diputado Diego Paulsen se mostró tranquilo frente a la querella, asegurando que no tiene problemas en comparecer ante la justicia. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, arremetió contra el hijo de la ex Presidenta: “Sebastián Dávalos, luego de sus actuaciones irregulares y reñidas con la ética, que todo Chile conoce, pretende lavar su imagen mediante artificios judiciales”. “Su participación en hechos judiciales y vergonzosos no será olvidada por esta pirotecnia de querellas en mi contra. Cara de raja”, manifestó el legislador.