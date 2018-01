Dávalos fue sobreseído en arista del Caso Caval

El hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, se refirió a su sobreseimiento definitivo de la arista inicial del Caso Caval, que se concretó durante la tarde de este martes en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Tras la audiencia, leyó un comunicado y disparó contra la Fiscalía y contra quiénes han impulsado la indagatoria desde que estalló el caso en enero de 2015.

Para comenzar, recalcó que en estos tres años han desfilado un sinnúmero de imputados. Asimismo, apuntó a que en octubre pasado el Tribunal de Garantía de Rancagua cerró definitivamente la causa madre del caso.

“Tres años han pasado y hasta hoy no he sido formalizado ni menos acusado. Paradójico, es que pese a encontrarse la causa cerrada, la Fiscalía mantuviera el porfiado afán de negarse sistemáticamente a mi sobreseimiento”, insistió.

“¿Cuál es el móvil o agenda que tiene la Fiscalía a negarse a mi sobreseimiento? ( ) Sólo durante el último mes, la Fiscalía permitió filtraciones al menos a tres medios distintos: La Tercera, El Mercurio y Tele 13”, reclamó, ya que como “cabe señalar que como se explica en el instructivo del Ministerio Público, las filtraciones son un delito funcionario”, dijo.

“El Caso Caval es un caso político en el que se nos ha enjuiciado sentenciado a mí y a mí familia”, prosiguió.

Acto seguido, agudizó sus críticas hacia la Fiscalía: “No me sorprendería que -tras este comunicado- la muy corrupta Fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional, intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia, tal como ya ocurrió tiempo atrás con Natalia Compagnon: mi señora”, sostuvo.

Por ello, anunció acciones legales: “Volveremos a Santiago a interponer una querella por filtraciones ante tribunales, para que sea el fiscal nacional, el superior jerárquico de esta Fiscalía, quien investigue los actos de corrupción que pudiesen haber ocurrido en la Fiscalía Regional de O’Higgins”, anunció.

“Una Fiscalía corrupta no está en condiciones morales ni éticas de realizar investigación alguna. Y menos aún, de acusar o formalizar a algún ciudadano. La Fiscalía miente una y otra vez frente a tribunales y en la corte, atenta contra los principios de objetividad de los imputados y desconoce los acuerdos a los que ha llegado con los mismos, no está habilitada para investigar causa alguna”.

“Cuando termine este show mediático voy a tomar todas las acciones legales y penales posibles contra quienes resulten responsables”, dijo para cerrar.

