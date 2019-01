DC por “quiebre” con Frente Amplio: “No vamos a aceptar que no se cumplan los acuerdos”

La Falange se pronunció respecto a la decisión del bloque de romper con el acuerdo para la presidencia de la Cámara de Diputados.

Desde la Democracia Cristiana respondieron a la decisión del Frente Amplio de romper con el acuerdo opositor para la presidencia de la Cámara de Diputados.

Durante la jornada de este jueves los diputados que conforman la bancada del Frente Amplio decidieron romper con el acuerdo de gobernabilidad suscrito con los otros partidos de oposición, por lo que anunciaron que no votarán por el DC Gabriel Silber para la presidencia de la Cámara Baja a partir de marzo próximo. La decisión se tomó debido a diferencias con la Democracia Cristiana y el Partido Radical en diversas votaciones que se han realizado en el último tiempo.

Desde la DC manifestaron que no van a buscar los votos de la derecha porque quieren mantener el entendimiento como oposición. En esa línea, pidieron que el Frente Amplio cumpla con su palabra.

Según aseguró el diputado Matías Walker, jefe de la bancada DC, “no vamos a aceptar que no se cumplan los acuerdos. No vamos a aceptar vetos. Nosotros de buena fe hemos votado por todos los presidentes de comisiones del Frente Amplio y confiamos en la honorabilidad”.

El propio afectado, Gabriel Silber, aseguró que estaban “sorprendidos porque hoy día desde el punto de vista de argumentos que no estaban originalmente en la génesis de este acuerdo, se ponen como condición sine qua non para desahuciar un acuerdo. Nosotros creemos que, en política, lo sustantivo es la palabra empeñada”.

Los fundamentos del FA

De acuerdo a lo expresado por el Frente Amplio, son 27 proyectos del gobierno los que ha apoyado parte de la bancada de la Democracia Cristiana.

“Votan con la derecha”

“El acuerdo se rompe del momento en que no hay una oposición, sino que hay sectores que se dicen a sí mismos de oposición, pero han votado sistemáticamente con el gobierno. Entonces, uno se pregunta cuál es el sentido de este acuerdo”, afirmó el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch.

“Somos 20 parlamentarios y tenemos una convicción que este acuerdo de oposición no puede mantenerse con gente que no es de oposición, que no se mantiene con la oposición”, señaló el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde.

“Nosotros no vamos a votar por Gabriel Silber. Tenemos que conversar con nuestros partidos y, por supuesto, con 20 votos menos, ese acuerdo de oposición no se puede realizar”, indicó.

“Por supuesto esto tiene costos para nosotros”, añadió el parlamentario al ser consultado si es que los parlamentarios del FA renunciarán a las presidencias de las comisiones de la Cámara.

RD: “Sabor amargo”

En la antesala de esta decisión, el diputado de Revolución Democrática (RD) Miguel Crispi expresó: “Nos deja un sabor muy amargo… Nosotros hemos, quizás, facilitado que se construya una imagen de que la oposición tiene mayoría en el Congreso, pero no la tiene, no la ha tenido durante todo el año”

El parlamentario agregó que “podemos tener disidencias, alguna incidencia mayor en las comisiones y al momento de llegar a la Sala en las votaciones más importantes estamos perdiendo porque hay cuatro o cinco votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical que sistemáticamente votan con el oficialismo”.