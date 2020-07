Decretan prisión preventiva para Tito Fernández por delitos sexuales

El cantautor arriesga penas de hasta 15 años de presidio.

Este miércoles el cantautor Tito Fernández “El Temucano” fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, denunciados hace dos años mediante un reportaje de The Clinic.

En la audiencia de formalización el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva contra el músico, quien fue imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación propia ocurridos entre 2010 y 2016. La justicia decretó un plazo de investigación de 90 días.

En el marco de la investigación previa el intérprete de “La casa nueva” había reconocido la existencia de contacto sexual, aunque aseguró que éste había sido consensuado. Además, dijo que no habían existido amenazas para mantener estas relaciones.

En 2018 la periodista Alejandra Matus lideró un reportaje sobre Tallis, una supuesta secta sexual liderada por Fernández, donde tres mujeres aseguraron haber sido violadas y abusadas sexualmente por el músico.

“El quería que yo, por ser bailarina, me sacara la ropa de algún modo sexy y a mí no me salía. No podía actuar. Y me violó. No tuvo ni un cuidado, ni un gesto cariñoso. Para él, nosotras éramos esclavas sexuales, nada más”, fue parte del relato de las víctimas.

Por dichos delitos “El Temucano” arriesga una pena que podría llegar hasta los 15 años en prisión.

Fernández siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha afirmado que la única persona a la que debe darle explicaciones es a su esposa.

Traslado a Santiago

Desde Puerto Varas a Santiago será trasladado Humberto Baeza Fernández, folclorista más conocido como Tito Fernández o “El Temucano”, tras su formalización por los delitos de violación y abuso sexual.

Baeza Fernández debe cumplir la prisión preventiva en la Región Metropolitana porque en ese lugar se cometieron los delitos denunciados por las tres víctimas.