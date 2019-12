Defensoría de la Niñez denuncia dibujos de Hugo Gutiérrez en Tribunal de Familia

La entidad señaló en un oficio que las imágenes compartidas por el diputado del PC revisten “evidente gravedad”. También afirmó que el legislador “tiene una responsabilidad aún mayor que cualquier ciudadano”.

«Es grave la situación que describen los dibujos difundidos por el diputado Hugo Gutiérrez”, aseguró este viernes la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, haciendo referencia a las imágenes compartidas por el parlamentario en su cuenta de Twitter, que muestran dibujos aparentemente hechos por menores de edad donde se le da muerte, por su propia mano, al Presidente Sebastián Piñera.

“Aquello representa situaciones de violencia que evidentemente deben ser analizadas por la institución correspondiente, en este caso el Tribunal de Familia”, añadió.

Muñoz denunció formalmente la situación ante el Tribunal de Familia de Iquique. Con la acción se solicitó que se requiera al diputado Gutiérrez la individualización de los niños o niñas involucrados en los dibujos, con el fin de determinar posibles vulneraciones a los derechos de quienes los hicieron y que se les brinde “efectiva protección y reparación”.

“La situación previamente descrita reviste evidente gravedad pues no resulta tolerable que ningún niño, niña o adolescente esté siendo utilizado para fines políticos, cualquiera sea el partido, conglomerado o posición política de que se trate”, dice el Oficio que denuncia los hechos a Tribunales. También se menciona que el diputado, “en tanto agente del Estado”, tiene “una responsabilidad aún mayor que cualquier ciudadano de nuestro país de generar espacios de efectiva protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.

Con ello, el parlamentario estaría “presentando imágenes que incitan al odio, cuyos supuestos autores serían niños o niñas, exponiéndolos de manera inadecuada y validando a la violencia como medio de expresión entre ese grupo de la población”, finaliza el texto.

Gutiérrez se defiende

Hugo Gutiérrez aseguró que los dibujos fueron hechos por “niños, muchos hijos o nietos de militantes sociales y ex presos políticos en Pisagua”.

“Ellos tienen una visión de la realidad desde chiquititos. Me limité a sacar unas fotos de los cuadros que pegaron en las paredes, yo no los motivé”, afirmó a La Segunda.

“Los niños tienen una mentalidad concreta y no es que quieran que Piñera se muera, pueden estar expresando que Piñera se vaya del poder”, añadió.

También negó estar “incitando al odio”, como dijo la ministra Karla Rubilar. “Es lo que dice la gente. Si ella se fuera a dar una vuelta por la Plaza de la Dignidad, se daría cuenta de que lo expresado no es ni más ni menos de lo que dicen miles”, agregó.

“Son dibujos que no los pinté yo, no ordené confeccionarlos, no le ordené a nadie que los pintara, sólo saqué fotografías de las muestras pictóricas que ellos habían hecho en Navidad, pero no me pidan que yo coarte la libertad de expresión de ningún niño o niña”, afirmó también, según consigna T13.