Demre no descarta utilizar recintos militares para rendición de PSU faltantes

Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), se refirió a los tests que faltan por rendir de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) tras suspensión de ésta debido a las manifestaciones, tomas de los locales de rendición y filtración de un facsímil.

Tras las vulneraciones a la seguridad que se vieron durante la realización de las pruebas, el dónde se rendirán los tests faltantes ha dado de que hablar. Así, en conversación con Radio Duna, el rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), Federico Valdés, sostuvo que las pruebas “las tomaría en recintos militares, está la Escuela Militar, la de Carabineros, de Aviación, Naval, PDI. Yo la tomaría en recintos que ofrecen un nivel de seguridad muy superior al que tienen los que fueron boicoteados ayer y antes de ayer”.

Ante esto, Varas, en LaTercera TV sostuvo que hay tests de reemplazo impresos y que esa posibilidad había sido estudiada, sin embargo sostuvo que el problema es que “no podemos aplicar una prueba en los mismos tipos de locales. Necesitamos que alguien, a otro nivel, nos ayude a conseguir otros locales. El gobierno, otras instituciones”.

En cuanto a utilizar otros recintos, como por ejemplo los militares, señaló que “yo creo que hay que barajarlos todos y dar la opción. Hoy los estudiantes han estado sometidos a tal nivel de incertidumbre y estrés, que tiene que parar. Tiene que haber opciones, de manera que al que le importa más rendir en tranquilidad y que no le importa qué recinto es, que vaya ahí. El que dice que me va a afectar que sea un recinto militar porque tengo una historia, le tenemos que buscar otro”.

“Hoy día tenemos que pensar en que los estudiantes puedan terminar su proceso en las condiciones que tenemos, lo mejor que podamos hacerlo”, dijo.

Asimismo se le preguntó si es que, en medio de la crisis que está viviendo el proceso de admisión, había pensado en renunciar. A esto aseguró que “de ninguna manera, sería extremadamente irresponsable”.

“Esto hay que terminarlo. Era muy difícil, sabíamos que era muy difícil, y esto hay que terminarlo bien. En ningún momento me he sentido abandonada. Me he sentido cansada, pero no abandonada”, añadió.

Respecto a lo ocurrido este martes con la filtración de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales aseguró que “no era el peor escenario”.

“El peor escenario era que no pudiéramos rendir nada, que no hubiese habido ni una sola prueba válida, ese era el peor escenario y también teníamos solución para eso”, agregó.