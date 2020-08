Denuncia de violencia sexual detona inédito movimiento contra abusos en comunidad médica

“Hoy estoy cansada, triste y desesperanzada. Hoy lamento que en mi país la justicia no exista. Hoy me duelen tantas mujeres, por cada vez que nos han dado la espalda”.

Así parte una amplia nota -cuya autoría corresponde a la periodista Tania Herrera y es publicada en The Clinic-, que señala que la frase textual del inicio de la información es un extracto de lo que escribió la doctora Vivian González (31) en su perfil de Facebook, el 7 de julio. Ese día, Vivian recibió el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazaba su apelación. La causa -en la que acusaba de violación a un superior durante su residencia de cirugía- había sido sobreseída en junio.

Lo de ese 7 de julio era el segundo golpe judicial, luego que en primera instancia, el Octavo Juzgado de Garantía determinara que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. De hecho, el caso aparece sobreseído y sus carpetas selladas.

Aún así, la profesional decidió seguir adelante -baraja acudir a la Corte Interamericana de Justicia– y abrir la conversación hacia una realidad tan latente, como escondida, del gremio médico: el acoso sexual.

El post de la doctora González en Facebook recibió 1.033 me gusta, 347 comentarios y fue compartido 528 veces. El testimonio se empezó a viralizar como una avalancha. Mujeres del área de salud y organizaciones feministas como Doctora Mamá, Agrupación de Médicos Generales de Zona, Cirujanas de Chile, Ginecólogas de Chile, Urólogas de Chile, y Médicas Feministas manifestaron públicamente su apoyo a Vivian y rechazaron tajantemente la violencia sexual y de género que, dicen, existe en los espacios de medicina.

A través del hashtag #ViviYoTeCreo, las profesionales no sólo alentaron a la doctora, sino que también revelaron sus propios testimonios de abuso y machismo en los hospitales y durante su formación. Recordando lo que, en su día, ocurrió con la campaña #MeToo, que se transformó en un antes y un después en las denuncias por abuso de género.

Tanta fue la solidaridad que despertó, que el mismo mes de julio, un total de 3.476 médicos y médicas de todo Chile firmaron una carta de solidaridad con Vivian. “Queremos brindar todo el apoyo a nuestra colega. Conocemos la violencia de género que existe en los hospitales y nos indigna un sistema que castiga a las víctimas”, explica parte de la misiva.

El 17 de julio, el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico lanzó una declaración pública, apoyando a la profesional y rechazando el sobreseimiento del caso.

“Como Colegio Médico tenemos la firme convicción y compromiso de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todas las instancias de nuestra sociedad, ya sea laborales o educacionales, en el espacio público y privado, pero especialmente en el ámbito judicial, que recibe y resuelve este tipo de denuncias. Asimismo, creemos que es necesario mejorar el ambiente de formación médica, eliminando las prácticas que propician, amparan y toleran el acoso sexual, laboral y la violencia de género contra residentes e internas”.

“Estamos muy solas”

Un mes después de haber hecho público su caso, Vivian González, retirada de la beca de cirugía, habló con The Clinic. Cuenta cómo se demoró dos meses en denunciar, a finales del 2018, por miedo a las consecuencias negativas: iba a ser tildada de mentirosa, de loca, nadie le iba a creer, ningún docente se atrevería a volver a enseñarle.

Como participante y fundadora del Departamento de Género del Colmed, decidió finalmente denunciar. “Sentí que no podía seguir viviendo conmigo misma siendo tan inconsecuente. ¿Cómo me voy a parar el día de mañana a decirle a alguien que tiene que denunciar la violencia, si yo no fui capaz de hacerlo? Por eso, denuncié”, reflexiona Vivian.

Si bien sus amigos cercanos y familiares la apoyaron durante el juicio, ella admite que aún así se sintió “sola y humillada” en un proceso largo donde la entrevistaron, llamaron a testigos y donde también se sintió revictimizada.

“Una de las cosas que una siente es este abandono, como que a nadie le importa lo que a una le hicieron”, dice Vivian.

Una vez finalizado el juicio, que le fue adverso, decidió hacer conocido su caso: “Ahí fue la respuesta masiva de la gente. Una siente: pucha, en realidad sí hay gente que te cree. Quizás no estoy tan sola. Con el paso de los días, me empiezan a escribir un montón de mujeres contando sus propias situaciones de vulneración. Me enteré sobre un montón de amigas y de conocidas que han sido abusadas… Pero, como no se conversa mucho este tema, creo que todas creemos que estamos muy solas en nuestra vivencia machista y de abuso. Y al final no es tan así, porque yo creo que la mayoría de las mujeres han vivido situaciones de ese tipo lamentablemente”.

Testimonios se acumulan

Lo que denuncia Vivian González fue como ponerle nombre y cara a lo que muchas trabajadoras de salud y estudiantes de medicina ya han vivido, explica Gisela Viveros (30), médica general, especializándose en pediatría en el Hospital Calvo Mackenna.

“Ha sido como el estandarte para poder volver a poner el tema en la palestra, porque siempre hay muchas urgencias. Ahora está la pandemia, la mitad de los colegas estamos trabajando 24/7. Hay muchas contingencias, pero hay cosas que se deben resolver y que son transversales”, asevera Gisela.

Viveros participa de una cuenta de Instagram llamada Médicas Feministas. Este grupo surgió a raíz del estallido social para que estudiantes, internas, becadas y profesionales se encontrasen y dialogasen en un espacio feminista.

Tras mandar un mensaje de apoyo a Vivian, el 14 de julio, el grupo publicó un post invitando a otras mujeres a compartir su testimonio anónimo sobre vivencias de abuso, violencia sexual y micromachismos en el área de salud.

“Empieza la discusión y esa rabia de decir: Te creo y te creo tanto porque he visto actitudes de este tipo toda mi vida en los espacios médicos. Va más allá de esa sororidad femenina, sino de que es súper real que nos pasa a todas”, afirma Gisela.

No paraban de llegar testimonios a la cuenta. Uno de éstos dice: “Estaba en pregrado rotando en cirugía en el Hospital Higueras de Talcahuano y el docente de sala me pidió que lo acompañara a policlínico, pero no dejó que fuera mi compañero. Al llegar a su box, cerró la puerta y me dijo que me sentara a esperar. Se sentó al lado mío, puso su mano en mi pierna y la empezó a acariciar. Yo estaba demasiado incómoda y no sabía qué hacer, tampoco lo podía mirar, porque nunca me había pasado algo así y no sabía cómo reaccionar. Después me mira y pregunta “¿por qué tú nunca te paras derecha? Tienes bonitas pechugas, así se te notan más”.”

El grupo ya ha publicado 108 testimonios anónimos, y otros 100 más están agendados para ser divulgados. Les han llegado tantas historias que el grupo quisiera publicar un libro. Además de denuncias de abuso y violación, los testimonios relatan comentarios sexistas por parte de los médicos, docentes, tutores y compañeros de trabajo.

“A todas las señoritas, no sé quién les dijo que las mujeres pueden ser cirujanos. No vean más Grey’s Anatomy. Estudie pediatría mejor”, es uno de los comentarios.

“Aquí las señoritas sólo vienen a buscar marido”, suelen decir los doctores, de acuerdo a los testimonios. Según otro relato, en un internado de ginecología, un tutor dijo: “El objetivo de vida de las mujeres es ser madres. Las mujeres deben entender que a eso vienen al mundo, no entiendo cómo ustedes teniendo la edad que tienen aún no tienen hijos ni hacen familia”.

“Al final uno se termina mimetizando”

En marzo, diversas cirujanas del país se agruparon para formar “Cirujanas de Chile”, un espacio que ya congrega a 270 profesionales y estudiantes de la beca. Este grupo se armó en respuesta a una carta que mandó el presidente de la Sociedad de Cirujanos, Carlos García, para ir al Congreso Internacional de Cirugía en Coquimbo y La Serena, donde habló de “hombres de acción” y excluyó del discurso a las mujeres. La respuesta de las doctoras a la carta fue: “¿Dónde están las cirujanas de Chile que no nos están viendo?”.

Una profesional que forma parte del grupo cuenta que el ambiente quirúrgico es mucho más machista que otros porque los pabellones son tradicionalmente de hombres cirujanos y enfermeras y arsenaleras mujeres.

“La verdad que se da mucho abuso, maltrato, y acoso, pero uno lo minimiza. Al final, lo normalizas. Es difícil. Dentro de pabellón de repente tenemos comentarios subidos de tono, pero al final uno se termina mimetizando. No te sientes acosada, como que formas parte del mismo estilo de tallas de doble sentido. Ahora ves para atrás y ves que no está bien reaccionar de esa forma, pero nos formamos dentro de un ambiente que se dan esas cosas”, dice la cirujana, que prefiere mantener el anonimato.