Denunciantes esperan que ex arzobispo Cox enfrente la justicia por casos de abuso

Miembros del movimiento Schoenstatt aseguraron que Francisco José Cox, ex arzobispo de La Serena, regresaría a Chile antes del 18 de febrero, luego de estar 17 años refugiado en Alemania.

Cox, quien fue apartado de su estado clerical por el Papa Francisco, enfrenta denuncias por abuso sexual cometidos a menores de edad.

Uno de los denunciantes de Cox, Hernán Godoy, aseguró a Bio Bío Chile que espera la llegada del ex arzobispo con incredulidad y señala que las enfermedades que acusa Cox son propias de la tercera edad y no impedirían que enfrente la justicia.

En tanto, Juan Rojas, vocero de la Agrupación Juan XXIII, que judicializó los abusos sexuales cometidos por Francisco Cox, señaló que el retorno del ex sacerdote y el destape de los delitos cometidos es gracias a la ciudadanía y que ésta se encuentra expectante.

Rojas agrega que como agrupación esperan pena de cárcel para Cox.

“Esto no se podría haber hecho sin la participación de los laicos, de los ciudadanos, porque la Iglesia como jerarquía no ha hecho nunca nada. La ciudadanía serenense está atenta de cómo va a resultar este proceso. Se me ha preguntado si es que nosotros queremos cárcel. Nosotros, hemos dicho ‘sí queremos cárcel’”, declaró.

No obstante, el obispo emérito de La Serena, Manuel Donoso, señaló que Cox debe enfrentar a la justicia y que una vez que llegue a Chile se verá su real estado de salud.

“Hay que esperar que llegue, si es algo que se hace con la Justicia, está muy bien, no veo problemas, hay que enfrentar. Si hay una situación nueva, hay que atenerse a ella. Y ahí veremos el estado en que está, si está capacitado, tantas cosas de por medio”, indicó Donoso sobre el ex arzobispo Cox que actualmente tiene 85 años y que cuando retorne a Chile, será ubicado en una casa para ancianos, cuya ubicación aún no ha sido confirmada.