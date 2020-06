Desbordes dispara contra créditos Covid- Fogape: “Es un completo fracaso para rubros enteros”

Tras la promulgación de la ley que fortalece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y

que permite a las empresas acceder a créditos con garantía estatal, varias organizaciones de

empresarios –y sobre todo las Pymes– se han mostrado críticas con la iniciativa del gobierno.

La entrega de los créditos Fogape con garantía estatal, también conocidos como “Créditos Covid-19”, ha sido blanco de duras críticas, de parte de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que acusan que la ayuda no ha sido ni tan masiva ni tan rápida como se prometió.

Hoy las críticas no vienen precisamente del mundo Pyme y apuntan a que la iniciativa del gobierno es un fiasco. “El Fogape ha sido un completo fracaso para rubros enteros, hay que decirlo con todas sus letras (…). No sacamos nada con que la gente se quede en la casa si después su Pyme ya no existe”, disparó el presidente de Renovación Nacional (RN), uno de los líderes de Chile Vamos, Mario Desbordes, quien en entrevista con Radio Universo cuestionó los alcances del crédito estatal.

Si bien el gobierno aseguró que el crédito con garantía estatal iría en ayuda de un millón de empresas, las cifras que entregan desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) hablan que se han aprobado 150 mil créditos, mientras algunos gremios disparan contra la excesiva burocracia que han debido enfrentar a la hora de postular.

De acuerdo a Desbordes, lo que pasó acá “es que la banca comercial dio crédito a los que ya estaban bancarizados y a los que ya eran clientes (…). Es entendible, no voy a culpar por eso, han dado esos créditos. Pero la cifra que se ha entregado en la Superintendencia (CMF) era una cifra mentirosa, porque decía ‘postularon a créditos 100 pero le dimos a 40 o 50’, y resulta que el ‘postulamos’ era el que había pasado del corte del mesón o del ejecutivo de cuenta porque había miles que necesitaban llenar el formulario (y no pudieron)”, añadió.

Una de las dificultades que ve el presidente de RN, además, es que hay quienes quedan fuera por no estar bancarizados y porque, a juicio de los bancos, tendrían “mayor riesgo”. En ese sentido, Desbordes expuso que hay casos donde no se entregan los créditos porque son empresas ubicadas en las cercanías de Plaza Baquedano, donde “los bancos asumen que va a volver, si vuelve el estallido, van a volver en dos o tres meses más con problemas”.

“El sector de Plaza Italia, Santiago centro, con un liceo que pasa tomado, hasta ese dato se considera en términos de riesgos”, sostuvo el diputado oficialista.

Para quienes no han sido tomados en cuenta por las entidades bancarias, Desbordes dijo que en este caso “tendrá que operar el BancoEstado”, destacando el trabajo que está realizando el ex ministro de Desarrollo Social y actual presidente de la institución, Sebastián Sichel.

De acuerdo a Desbordes, “estoy seguro que hará el cambio (Sichel), tiene la capacidad, conoce la pega, tiene claro el panorama y estoy seguro que hará eso”.

100 mil créditos para fines de junio

Sebastián Sichel se dio por aludido tras los dichos de Desbordes y, en conversación con la Fundación Ciudadanos en Acción, adelantó que BancoEstado debería llegar por sí solo, según estima, a los 100 mil créditos Fogape para fines de junio.

El exsecretario de Estado coincidió con Desbordes y dijo que el banco hoy representado por él “es la ventanilla principal de personas que llegan a pedir Fogape que nunca han estado en el sistema bancario. Todos los otros van a los bancos. Los otros bancos han aceptado a los que son clientes, pero no al que no es cliente”.

BancoEstado está buscando atender a los clientes y no clientes, “en el mismo periodo de tiempo y sin hacer diferencias”, concluyó.

El Mostrador