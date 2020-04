Desbordes: “La crisis económica podría reavivar el estallido social, y con más fuerza”

A juicio del presidente RN, “la crisis económica que se nos viene quizás es más grave que la del ‘82”, que “nos va a llevar a situaciones probablemente hasta de gente que pase hambre” y con una cesantía “del 10%, del 15% o del 20%”.

Un llamado de alerta formuló el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, frente a los efectos de la pandemia del coronavirus, al advertir que “la crisis económica puede rebrotar el estallido social y con más fuerza”.

“Por supuesto que puede reavivarlo. No hay duda, porque se van a agudizar las demandas, porque se van a acrecentar las molestias, los malestares, porque se van a agudizar también los contrastes entre los que tienen y los que no, y los que tienen espalda económica para enfrentar una crisis con los que no tienen capacidad y los que lo van a pasar mal… Y los que van a pasar hambre y se van a hacer realidad probablemente mucho de los temores de la gran clase media chilena que es retroceder todo lo que con mucha dificultad se avanzó. Entonces la crisis económica perfectamente podría rebrotar el estallido social, y con más fuerza contra todo el sistema”, dijo el timonel RN en entrevista con T13.

A juicio del timonel RN, “la crisis económica que se nos viene quizás es más grave que la del ‘82 (…) es una crisis mundial que es inevitable y nos va a llevar a situaciones probablemente hasta de gente que pase hambre y eso es algo de lo que también hay que preocuparse con mucha fuerza hoy”.

Esta crisis económica se va a traducir en que van a quedar “miles de personas cesantes. No sabemos si vamos a llegar a una cesantía del 10%, del 15% o del 20%. Superando ya la cifra del 10% es la cesantía más alta en décadas”.

En términos políticos, Desbordes dijo que “me preocupa que muchos jóvenes parlamentarios de todos los sectores, pero sobre todo del Frente Amplio, no tienen idea lo que es vivir una situación como esa, porque no la vivieron, no la sufrieron”.

Por eso, en un llamado a la oposición, dijo que “por ahora veo mucha trinchera y poco ánimo de hablar en la política con mayúscula”. En tal sentido, aseguró que “la única manera que veo de salir de esta crisis económica y social que arrastramos ya desde octubre es con un pacto social amplio en donde participen todos”.

Junto a esta idea de pacto social, Desbordes plantea que hay que avanzar “en reformas específicas como la reforma previsional (…) en un plan de salud más universal incluso del que se plantea en el último proyecto del Gobierno (…) avanzar en propuestas tributarias más innovadoras (…) y en un estatuto laboral más moderno”, entre otros.

“Nueva normalidad”

Si bien dijo su respaldo a la gestión gubernamental, señalando que “el Presidente está en lo que mejor sabe hacer: enfrentar crisis, conducir equipos en momentos difíciles”, sostiene que el Gobierno debe ser prudente.

“Uno quisiera que al menos haya un poco de más conversación, de explicación y no terminar enterándonos por los medios de la mayoría de las medidas”, comentó en la entrevista a T13.

En ese contexto, es enfático en señalar que el “gobierno debe explicar esto de la nueva normalidad”. “Las personas vamos a tener que adoptar una serie de reglas que no eran habituales. Yo creo que es un riesgo alto hacer regresar a muchas personas a sus labores en el sector público porque eso le mete presión al sector privado y reincorporar a mucha gente al mismo tiempo que se están produciendo las semanas más complicadas puede producir una explosión en los contagios. Yo no soy especialista, pero todos estamos atentos a lo que está pasando en el extranjero y tenemos la posibilidad de hacer Taiwán o ser Nueva York y yo no quisiera ser Nueva York”, indicó.