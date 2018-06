Detienen a Rolando Jiménez tras incidente en restaurante

La tarde de ayer, el director Area Legislativa, Jurídica y de Política Pública del Movilh, Rolando Jiménez, quedó en libertad y sin medidas cautelares después de que fuera detenido durante la madrugada tras un incidente con carabineros en un restaurante de la Piccola Italia de Santiago.

Además, tras el control de detención, se dio un período de investigación de 90 días.

Tras esto, Emol conversó con Jiménez sobre su versión de los hechos. “Estamos satisfechos, vamos a defendernos. Vamos a demostrar que aquí hubo una brutal vulneración de derechos humanos fundamentales”, indicó.

“Yo fui a prestar auxilio a una pareja que estaba siendo discriminada y violentada por carabineros”, agregó Jiménez.

Posteriormente relató que “llego a la Picola y pregunto: ‘¿Quién está a cargo de este operativo?’ Tras esto, escucho que alguien dice: ‘¿Y quién es este viejo?’ (…) Ahí me presento y les digo que me parece que están agrediendo de manera gratuita, están haciendo una acción que no corresponde, por lo tanto voy a denunciar su vulneración de procedimientos policiales”.

Acto seguido, el dirigente del Movilh añadió: “Le digo que hago clases en la Escuela de Carabineros sobre derechos humanos y diversidad sexual”, a lo que le responden que no hay relevancia en ese hecho.

En esa misma línea, sigue dando su versión de lo ocurrido: “Después de eso el carabinero se da cuenta que Gonzalo (uno de los implicados en el incidente) estaba grabando y se abalanza sobre él para quitarle el celular. Simultáneamente veo que a Ramón (otro protagonista) lo tiene del cuello un carabinero y le estaba pegando con los puños en la cabeza”.