Detractores acusan a Piñera de “no estar a la altura del cargo”

La diputada Karol Cariola (PC) criticó la actitud del Presidente Sebastián Piñera, quien en plena cuarentena por el Covid-19 se tomó una fotografía en Plaza Baquedano, hecho que ha generado críticas transversales contra el Mandatario.

La diputada señaló que “Sebastián Piñera se aprovecha una vez más del poder que ostenta, pisoteando la dignidad de millones de personas que se movilizaron en ‘Plaza de la Dignidad’, precisamente en contra de las políticas de su gobierno”.

“El valor simbólico que tiene ‘Plaza de la Dignidad’ para la movilización es tremendo y él lo sabe: sabe perfectamente que ahí se violaron los derechos humanos, sabe perfectamente que ahí hubo personas asesinadas, sabe perfectamente que en ese lugar hubo personas que perdieron sus ojos a causa de las acciones represivas de su gobierno”, agregó Cariola.

“Aun así él va, y se para a tomar una foto; es una frivolidad incalculable la que el Presidente Piñera demuestra con esta acción. Creo que el Presidente no está a la altura del cargo que ostenta”, sentenció la parlamentaria.

“Es una afrenta”

Asimismo, Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes, aseveró que “el gustito que se dio Piñera en ‘Plaza de la Dignidad’ es una afrenta a todos quienes nos hemos movilizado para construir una sociedad más justa, mientras su gobierno reprimió y violó derechos humanos en vez de escuchar”.

“Si hoy no estamos es las calles no es porque los motivos de la movilización hayan sido resueltos”, aseguró Toro, “sino porque la mayoría sabemos que la mejor manera de protegernos mutuamente frente a un sistema de salud precario es cumpliendo las medidas de aislamiento”.

“Su visita muestra una profunda desconexión con las preocupaciones del país hoy”, fustigó.

“La plaza es de todos”

Una posición diferente tuvo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien enfatizó que “el Presidente obviamente tiene salvoconducto: viaja de su casa al Palacio con carabineros. Si una persona saca salvoconducto tres horas para ir a un supermercado y de paso se encuentra con un monumento se podría sacar una foto; no es el ideal y esa discusión la entiendo”.

“Lo que no puedo aceptar, lo que me parece completamente antidemocrático, es que se pretenda que cualquier ciudadano chileno no puede circular por algún lugar, no puede pararse en algún lugar. La Plaza Baquedano, la ‘Plaza Italia’, la ‘Plaza de la Dignidad’, como usted quiera llamarle, no es propiedad de nadie, no es un estadio de fútbol donde no puede ir el contrario”, agregó el timonel.

La plaza “les pertenece a todos los chilenos y chilenas”, cerró.

Piñera: “Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”

“Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de carabineros y militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”.

Así se disculpó el Presidente Sebastián Piñera por lo ocurrido durante la tarde del viernes en un espacio que, antes de la llegada de la pandemia al país, era usado como centro de protestas diariamente, pero especialmente los días viernes.

Con la zona en estricta cuarentena, la visita del Mandatario a una explanada desierta generó críticas inmediatas. “La visita de Sebastián Piñera a Plaza de la Dignidad, aprovechando la emergencia sanitaria, es un acto de provocación”, aseguró el senador y timonel del PS, Alvaro Elizalde.

“¿Qué pretende el Presidente? Parece olvidar su rol de Jefe de Estado. Hoy necesitamos más que nunca actuar con un sentido de unidad y responsabilidad”.