Diputado Meza pide lista de panelistas de TVN que criticaron reacomodo de horario de la Cámara

El diputado radical Fernando Meza se fue contra los medios este miércoles, después de las críticas que generó la decisión de la mesa de la Cámara de Diputados de cambiar para la tarde del 2 de enero la sesión que debía realizarse a las 10 de la mañana, para facilitar el regreso a Valparaíso de los parlamentarios de regiones después de Año Nuevo.

Aunque el tema fue abordado en extenso el martes último, con explicaciones del presidente de la Corporación, Fidel Espinoza y el compromiso de este último y también del jefe de la bancada de la Udi, Felipe Ward, para reevaluar la medida, Meza utilizó su tiempo en la sesión de este miércoles para arremeter específicamente contra los panelistas de TVN que durante la mañana analizaron y criticaron la medida.

Es así como el diputado solicitó información de los “periodistas, pseudoperiodistas y opinólogos y comentaristas” de la señal estatal, a los que tildó de ignorantes y faltar a la verdad.

“La ignorancia supina en la que caen algunos comentaristas, pseudoperiodistas o pseudo opinólogos en distintos medios de comunicación, particularmente en TVN, hablando con una ignorancia tremenda sobre la labor parlamentaria y desprestigiando la institución a diestra y siniestra. Esta mañana hemos sido objeto de un escarnio tremendo, abusando de las cámaras y de los micrófonos, señalando que nosotros nos fijamos el sueldo, que nosotros nos ponemos ciertas prebendas y garantías, diciendo que ganamos más de 10 millones de pesos cada uno”, manifestó Meza en la sala.

Agregó que “no sé si podemos por lo menos pedir que Televisión Nacional nos envíe la nómina de esas personas y el sueldo que perciben”.

Posteriormente el parlamentario, que ya había hecho noticia durante la campaña presidencial al escribir en un Whatsapp que Miguel Henríquez “si estuviera vivo le metería un tiro por traidor” a su hijo Marco Enríquez-Ominami, lo que fue interpretado como una amenaza por este último, salió a aclarar sus dichos y afirmó que no estaba en contra de que los medios informen situaciones como la del cambio de horario de la sesión de la Cámara, que aseguró no comparte, sino que la liviandad con que se habló de una institución del Estado específicamente en el matinal de Televisión Nacional.

“Realmente la molestia que tengo, y la voy a seguir teniendo en este caso, tiene que ver exclusivamente con el acoso y derribo de una institución de la República de Chile por parte de algunas personas desinformadas. Yo no digo que no critiquen ¡Muy mal hecho de venir a trabajar el día 2 de enero en la tarde! Nunca lo aprobé, nunca se me comunicó y a muchos colegas no les comunicaron (…) Hemos cometido un sinnúmero de errores que han molestado a la opinión pública. Lo que yo pido aquí, por favor, es más rigurosidad. No digamos nunca más que los parlamentarios ganamos sueldos millonarios y no hacemos nada, eso es muy feo porque no es verdad”, expresó.

Relacionado