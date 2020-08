Diputado PC fue retenido en control por no tener pasaporte sanitario

El diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez estuvo retenido durante una hora en un control sanitario en Curacaví.

El parlamentario no contaba con pasaporte sanitario, hecho que ocurre a sólo días del incidente en que se vio involucrado en Iquique, el también diputado del PC, Hugo Gutiérrez.

“Siempre que viajo por tierra (…) nos han dicho que con la credencial de parlamentarios estamos autorizados a viajar en cumplimiento nuestras funciones”, sostuvo el diputado.

En este contexto, el parlamentario agregó que “hoy día, cuando pasé por el control de Curacaví, me dicen que de la seremía de Salud está la instrucción que nadie puede pasar si no tiene el pasaporte sanitario, documento que en ninguna otra ocasión me habían solicitado”.

“Ante la duda, sobre todo queriendo tener un criterio claro, llamé al secretario de la Cámara, Miguel Landero, llamé al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y les consulté si era verídico que yo necesitaba pasaporte sanitario, y ambos me dijeron que no”, aseguró.