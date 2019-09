Diputado Pedro Velásquez es investigado por acoso sexual

El Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), confirmó que existen tres investigaciones por denuncias efectuadas por acoso sexual, una de las cuales involucra a un diputado.

“Hay un par de investigaciones que tiene que ver con funcionarios, y otra investigación que tiene que ver con un parlamentario. Ya tenemos un fiscal en el caso del parlamentario, y está iniciándose una investigación, que es el procedimiento, es lo que debe hacerse”, dijo Flores.

“No nos vamos a hacer jamás los lesos por una cuestión que está en la norma, que está en nuestro reglamento, y hay un modus operandi definido que está comenzando a operar”, recalcó el legislador de la Falange.

Aunque Flores no lo mencionó, se conoció que se trata del parlamentario independiente Pedro Velásquez -que integra el comité de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)- y el denunciante sería un ex asesor que trabajó con él hasta mediados de año cuando fue desvinculado por pérdida de confianza.

Desde el entorno del diputado Velásquez explicaron que cuando fue despedido el citado funcionario advirtió que el fin de la relación contractual iba a tener consecuencias.

Según el protocolo aprobado a principios de año para abordar estos casos cuando la denuncia recae sobre un parlamentario, una diputada de un comité y una región distinta del denunciado liderará la investigación, que en este caso será la presidenta del partido Convergencia Social, Gael Yeomans.

Luego de escuchar a las partes y entregar sus conclusiones, la parlamentaria actuará como relatora ante la comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará o no las sanciones correspondientes en caso de comprobarse el acoso sexual.

Las multas por casos de este tipo llegan hasta el 50% de la dieta mensual.

La diputada del PC Karol Cariola detalló que en la última sesión de la Comisión de Régimen Interno se conoció el caso del parlamentario.

“Conocimos en régimen interno la última reunión la situación de un parlamentario que fue acusado por primera vez en términos de la activación del protocolo de acoso que tenemos en nuestra Cámara de Diputados”, aseveró.

“Afortunadamente tenemos un protocolo de acoso que no solamente permite generar acusaciones a funcionarios, sino que también a parlamentarios y parlamentarias, y eso nos parece muy positivo, que podamos tener esta herramienta”, resaltó Cariola.

Pedro Velásquez desacredita a quien lo acusa de acoso

El diputado Pedro Velásquez desacreditó al ex funcionario de la Cámara de Diputados que le denunció por acoso sexual, asegurando que se enteró por terceros y por la prensa de la investigación en su contra.

“No he sido notificado y no tengo antecedentes de los argumentos”, sostuvo, afirmando que al funcionario que le denunció “lo despedí porque se me hizo llegar su prontuario policial marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurtos, robos y violencia contra la mujer, en especial su expareja quien fue amenazada de muerte”.

Según el diputado, dichos antecedentes llegaron a sus manos en marzo, terminando por despedir al hombre en julio luego de que se hubiera indagado en el asunto. Tras una reunión con la PDI, indicó, se enteraron de que el sujeto habría quedado condenado a no ver más a sus hijas hasta que éstas cumplan 18 años por haber “llevado a cabo un invento de grabar a sus hijas para que mintieran frente a los tribunales”.

El denunciante, argumentó, fue condenado el 6 de agosto de este año por el delito de lesiones graves y amenazas de violencia intrafamiliar, “lo que hacía imposible su continuidad como asesor ya que soy intolerante con las personas que maltratan especialmente a las mujeres”.

“Es una persona que, entre otras cosas, tiene 11 imputaciones por delitos, y una de ellas es la violación de una menor de 18 y mayor de 14 en la ciudad de Viña del Mar, hace 10 años”, sostuvo.

Yendo más allá, acusó que el funcionario “es conocido por realizar denuncias falsas. De hecho, él denunció a una persona de abusar sexualmente de sus hijas, lo que resultó ser falso en los tribunales de Illapel”, asegurando que fue una mentira con la finalidad de denostar a otra persona.

Incluso, acotó que el padre del denunciante habría admitido que el funcionario sería “consumidor de drogas, entre otras cosas”.

“No me arrepiento de haber despedido a una persona violenta, especialmente con las mujeres”, acotó, no descartando que todo esto “sea parte de una operación política en vista que mi hijo va como candidato a alcalde”.

Por ello, dijo ponerse a disposición de la fiscal Gael Yeomans, quien ejerce como fiscal del caso, y aseguró que presentará acciones en contra del denunciante.