Dólar supera los $800 y anota nueva marca histórica

Tras los hechos de violencia registrados en los últimos días, el dólar anotó un alza histórica durante la jornada de este miércoles.

La divisa llegó hasta los 818 pesos en la tarde de este miércoles, superando los 791 pesos del día anterior, situación que repercutirá directamente en la inflación.

El líder de los empresarios, Alfonso Swett, planteó que “de alguna forma lo que está mostrando ese tipo de cambio tiene que ver con incertidumbre, con inversionistas extranjeros, que así lo han manifestado, dicen ‘mire, con estos niveles de violencia no se puede invertir’”.

Estas cifras han causado preocupación en el sector turístico, tema que fue analizado en una reunión realizada en oficinas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Manuel Melero, presidente de la Cámara de Comercio, planteó que “la situación de orden público vemos que no se normaliza, no se equilibra, no se estabiliza, y eso por supuesto influye en la posibilidad que tiene el comercio y el turismo de funcionar”.