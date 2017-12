Dos peligrosos reos intentaron fugarse en fiesta de Navidad en la ex Penitenciaría

Dos reos de alta peligrosidad intentaron fugarse desde la ex Penitenciaría en Santiago, aprovechando el horario de visitas en medio de la celebración de Navidad, acción que fue finalmente frustrada, terminando con uno de los reclusos herido de bala.

De acuerdo a lo informado, los internos involucrados tomaron a un gendarme como rehén, haciendo uso de un arma hechiza, con lo que consiguieron burlar tres controles de seguridad. Sin embargo, uno de los funcionarios disparó contra uno de los internos involucrados a pocos metros de que se consiguiera el escape, hiriéndolo en un hombro.

El involucrado herido, de 21 años y que cumple 6 años de presidio por robo con intimidación, fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, y se encuentra estable, fuera de riesgo vital.

El alcaide Hernán Villarroel, confirmó que no hay funcionarios heridos y aseguró que se cumplieron todos los protocolos de seguridad, con medidas disuasivas que obligaron al uso del armamento en última instancia.

Familiares de los reclusos -que se encontraban en el lugar- debieron ser evacuados, lo que generó malestar entre los visitantes.

Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmeria (Ansog) se defendió el accionar de los funcionarios. Su vicepresidente, Jorge Pinochet, comentó que esta acción no puso en riesgo la seguridad de las personas y se actuó de forma oportuna. “Se debe velar por la vida del gendarme que estaba como rehén”, explicó.

La situación fue controlada y las visitas para el resto de los reclusos se retomaron en completa normalidad.

