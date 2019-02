Durante 2018 se detectaron más de 6 mil nuevos casos de VIH-Sida

Mientras el ministro de Salud, Emilio Santelices, apuntó a los extranjeros como factor del incremento, en la organización VivoPositivo acusaron a que el alza está más relacionada con la falta de campañas preventivas.

Una cifra récord dejó el aumento de casos confirmados de VIH en Chile durante 2018 (entre enero y noviembre), donde se registró un alza del 10,6% comparado con 2017, llegando a 6.430 contagiados en ese periodo.

De ese total, dos tercios son chilenos y el resto son extranjeros, consigna El Mercurio.

De esta forma, pese a que los datos todavía no consideran el cierre de 2018 (no incluye aún a diciembre), la cifra confirma la continuidad de la crisis en esta temática de salud pública, donde la cifra actual de detección anual duplica a la de 2010 (cuando se registraban cerca de 2.900 casos).

En ese sentido, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida cifró hace un tiempo en 70 mil personas con el virus en Chile. De ese total, sólo 40 mil están siendo tratados y el resto, 30 mil, son los que faltan por detectar.

¿Aumento previsible?

Desde el gobierno explican que el aumento era previsible a raíz de la aplicación de test rápidos de detección del virus en todo el país, al cual pudieron acceder los chilenos de forma gratuita.

En ese sentido, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó al mencionado diario que la idea es notificar a las personas de que tienen el virus, pero hacerlos indetectables y que vivan sin complicaciones.

Por el contrario, el director del Centro VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, argumentó que el aumento sí era previsible, pero que dichas cifras no son producto de los test rápidos, consigna el matutino.

En su opinión, el efecto de estos se verá en 2019, lo cual podría significar todavía un mayor aumento.

Se trata de casos que ya están confirmados a través del Test de Elisa, no sólo por el test rápido, y desde el Minsal precisaron que el 95% de los casos ratificados en nuestro país se encuentran con tratamiento y que el 90% está con cargas virales negativas, es decir, con el virus indetectable.

Ministro Santelices

El ministro Emilio Santelices dijo que hay un cambio en el comportamiento epidemiológico y explicó que “cuando uno desagrega esta cifra puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes son pacientes extranjeros”.

“Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Tenemos un cambio en nuestro perfil epidemiológico en donde los pacientes, los chilenos, y creemos que en eso ha contribuido todo el trabajo que ha hecho desde que iniciamos el plan de VIH, tienen una cifra similar a lo que había ocurrido en los años anteriores no ha aumentado de manera significativa los pacientes con VIH”, argumentó el secretario de Estado.

Y añadió: “En cambio, sí los pacientes se han incrementado dado que han venido pacientes con VIH a Chile”.

Campañas preventivas

Sin embargo, el director ejecutivo de la organización VivoPositivo, Manuel Jorquera, apuntó a que el aumento de casos tiene más que ver con la falta de campañas preventivas que con la aplicación del test rápido o la situación de los extranjeros.

“No se podría pensar que fue a través del test rápido que lograron implementar hace menos de tres meses, no al 100%. También parece que hacerse el examen no es preventivo de VIH, es preventivo de Sida y sí, es bueno que una persona sepa, pero no tiene ningún sentido que sepa si a esa persona no la vinculan a un servicio para que esté en tratamiento y para que después sea indetectable con el tratamiento y así no lo transmita a otras personas y tampoco la persona se muera”, expresó.

Durante 2018 se hicieron 25 mil test rápidos y sólo en enero pasado se realizaron más de 10 mil.