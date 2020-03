Embajada de los EE.UU. ofrece oportunidad para que dos escolares chilenos asistan al Campamento Nacional Juvenil de Ciencias en Estados Unidos

Período de postulación estará abierto hasta la medianoche del 19 de abril Los seleccionados viajarán con todos los gastos cubiertos

La Embajada de los Estados Unidos en Chile invita a estudiantes chilenos de enseñanza media a postular al Campamento Nacional Juvenil de Ciencias 2020, un programa educacional que se realizará en EE.UU. entre el 22 de junio y el 15 de julio, y cuya finalidad es estimular la vocación por la investigación científica y estudios en áreas afines.

El campamento se desarrolla en el Bosque Nacional Monongahela, en el estado de West Virginia, y ofrece a los participantes la oportunidad de asistir a conferencias, talleres interactivos y diálogos con destacados expertos de entidades como la NASA, Google, y universidades como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otros. Además, el programa contempla una agenda de actividades al aire libre y la posibilidad de establecer vínculos permanentes con estudiantes de Estados Unidos y de otros países que tienen intereses similares.

En la última década, 34 estudiantes chilenos han participado en el campamento, muchos de los cuales actualmente están cursando carreras universitarias en el ámbito científico/tecnológico o ya trabajan en esa área. Como en oportunidades anteriores, la embajada dispone de dos cupos para este año, con todos los gastos cubiertos, con el fin de desarrollar el liderazgo juvenil en las ciencias y la tecnología, y apoyar el intercambio académico y cultural entre los dos países

Los interesados que cumplan con los requisitos podrán postular hasta la medianoche del domingo 19 de abril, completando el formulario en línea disponible aquí.

Los requisitos son los siguientes:

Tener entre 16 y 18 años de edad cumplidos al 22 de junio de 2020 y estar cursando la enseñanza media;

Tener un muy buen manejo del idioma inglés, tanto hablado como escrito;

Contar con un promedio de notas de 6,3 en 2019;

Demostrar capacidad de liderazgo y solidaridad a través de participación en actividades escolares y comunitarias;

Demostrar logros fuera del área de las ciencias y del campo académico (música, deportes, baile, etc.);

Demostrar interés por variados temas relacionados con el medioambiente, las ciencias y la tecnología a través de su participación en actividades como congresos, ferias, proyectos, etc.;

Tener nacionalidad o residencia chilena.

Se dará preferencia a quienes que no han vivido en los Estados Unidos ni han permanecido más de dos semanas en ese país.

Este prestigioso programa de larga trayectoria fue establecido en 1963 por el estado de West Virginia y es operado por la Fundación Nacional Juvenil de Ciencias de los Estados Unidos (National Youth Science Foundation, NYSF). Más información sobre el campamento está disponible, en inglés, en el sitio web http://www.nysc.org/. Es importante destacar que las fechas e instrucciones publicadas allí no son válidas para los postulantes chilenos quienes deben participar en este proceso a través de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago.

La información para postular también puede ser encontrada en la página web de la embajada https://cl.usembassy.gov/es