Entró en vigor visa humanitaria para “reunificación familiar” de inmigrantes haitianos

Ayer entró en vigor el visado para fines humanitarios enfocada en la reunificación familiar de ciudadanos haitianos en Chile. La visa -anunciada, junto con otras medidas, a inicios de abril por el Presidente Sebastián Piñera para “ordenar la casa”- tiene una duración de 12 meses, es prorrogable una vez y posibilita luego pedir la residencia definitiva.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, resaltó en El Mercurio que con esta iniciativa, que “es también una conducta muy generosa de todos los chilenos”, el gobierno demuestra su interés en “que los niños no sean separados de sus familias y un deseo de darles protección, dignidad y bienestar”.

Ampuero destacó que desde que se anunció ésta y otras medidas migratorias, “se percibió que la gente (haitiana) se acercó a informarse y bajó sustancialmente el número de personas que estaba pidiendo visa (de turismo)”.

En esa línea, comparó que “es muy diferente la situación en que usted tiene un país completamente abierto, como era antes, en que usted se subía al avión y llegaba, se instalaba y traía un sobre… Ahí aparece el Estado chileno diciendo ‘yo estoy de acuerdo, pero para todos estos asuntos tenemos un procedimiento ordenado’”.

Ampuero explicó además los pasos que deben seguir los haitianos que viven en Chile para poder obtener el visado para traer a sus familiares desde la isla.

Primero, en Chile, el haitiano interesado, “obviamente con su situación migratoria en regla”, tiene que elaborar una carta de solicitud de reunificación, que luego debe certificar un notario, apunta el canciller.

Luego es el turno del pariente, quien tras recibir la carta en Haití debe comunicarse con las oficinas en Puerto Príncipe de la Organización Internacional para las Migraciones (Oim), organismo de la Onu que colaborará con Chile en la implementación del visado recibiendo los antecedentes del familiar que quiere viajar y chequeando los documentos.

En el caso de los familiares mayores de edad, deben incluir un certificado de antecedentes penales y otro de salud, que acredite que persona no tienen “enfermedades infectocontagiosas”, exigencia que aunque “algunos se pregunten si no es una medida discriminatoria, es un resguardo, y nosotros tenemos muchas enfermedades erradicadas”, explica el canciller.

El proceso costaría cerca de 100 dólares, puesto que la tramitación en la Oim tiene un valor de 73 dólares y la posterior entrega del documento de parte del consulado chileno en Haití cuesta otros 25 dólares.

“Usted inicia este proceso y al pagar está mostrando la seriedad de su objetivo y que va a seguir trayendo los documentos que le piden”, concluyó Ampuero.

“Racismo institucional”

Sin embargo, la medida fue criticada por el vocero de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardozo, quien aseguró en Emol que lo que se está haciendo con los haitianos “es racismo institucional, no lo podemos llamar de otra forma”. “Por la vía administrativa como se está planteando la política migratoria en Chile no es democrática y lo que se está haciendo no cumple con los derechos y a su vez le está pasando por encima al Parlamento porque las visas y todo eso que tiene que ver con la regularización migratoria debiera estar dentro de la ley”, añade.

En tanto, el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega cuestionó que el proceso alcance un costo de alrededor de US$100. “La Oim está cobrando, según lo que ha dicho el canciller Ampuero, 73 dólares por las gestiones. Esto es inadmisible ¿un organismo de Naciones Unidas cobrando por algún trámite? En realidad eso escapa de toda lógica. Es cuestionable. Se está cobrando visas para menores de edad, cuestión que es también cuestionable porque los menores de edad están exentos del pago de visas. Acá en Chile eso es una situación en general. Claramente que es discriminatorio, es más, se cuestiona su legalidad porque en la Ley de Extranjería sólo por ley se pueden establecer visas no por decreto”.