Esbbio reconoce que situación en Chiguayante “los sobrepasa”

En la cuarta sesión del Comité de Emergencia (COE) en Chiguayante se abordó el tercer retraso que debía informar la empresa, ya que el agua potable que supuestamente debía volver a los 80 mil afectados el sábado por la noche, nuevamente se postergó para ayer, pero sin garantías de que el plan funcionara.

Así fue como el gerente de clientes de Essbio, Claudio Santelices reconoció que “nos duele no haber podido restituir aún el servicio. Somos los responsables, de hecho los únicos responsables. Por eso pedimos disculpas. Nuestra obligación es entregar un servicio que esté disponible 24/7, por lo que el dolor es tanto para nosotros como para nuestros clientes”, señaló.

El ejecutivo añadió que “estamos dolidos por una situación que nos sobrepasa en aspectos técnicos. Este no es nuestro estándar. Las autoridades están enojadas y con justa razón. Nosotros entregamos un buen servicio y lo demostramos durante el terremoto, donde en menos de un mes pudimos restituir el servicio pese a tener 58 megacortes similares a este”, aseveró.

Finalmente, Santelices indicó que “la principal razón de este problema fue que una parte de una pieza tuvo fallas. Esto son condiciones extremas”, finalizó.

Alcalde molesto

Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien declaró molesto que “tenemos una empresa que no tiene competencia. Nosotros no la podemos elegir. Nos la impone un modelo que nos pone en manos de una empresa que no está preparada para estas contingencias”, indicó en un punto de prensa.

También tuvo palabras para indicar que residentes de la zona cercana a la falla, en Cochrane con San Martín, tuvieron durante días indicios sobre problemas en las tuberías, pero que la empresa no las habría atendido.

“Esto fue desgaste de material. La empresa no tenía noción y luego actuó de manera tardía”, sentenció.