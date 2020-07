Estos son los cuatro programas de apoyo a la clase media afectada por la pandemia que anunció Piñera

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este domingo un plan de protección para la clase media, que también se ha visto afectada por la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19.

Dentro del plan se incluyen cuatro programas adicionales, “que se suman a la Red de Protección Social que juntos hemos construido, y se enmarca dentro del acuerdo alcanzado con un conjunto de fuerzas políticas para mejorar la protección social e impulsar la recuperación económica”, explicó el Mandatario.

Créditos

En primer lugar, están los créditos blandos Covid: Estos créditos, financiados y administrados por el Estado, tendrán una tasa de interés real igual a cero. Favorecerán a trabajadores de clase media o emprendedores individuales, no cubiertos por el Plan de Protección a Trabajadores Independientes con boleta de honorarios, lo que también incluye a trabajadores cesantes o suspendidos, que hayan experimentado una disminución significativa de sus ingresos.

Estos créditos cubrirán hasta un 70% de la caída de los ingresos, se otorgarán durante un período de 4 meses y tendrán un monto total máximo de $2.600.000. Tendrán un año de gracia y 3 años de amortización. El pago de este crédito será contingente al ingreso. Estos créditos podrán beneficiar a 600 mil trabajadores.

“Con este mecanismo, más de la mitad de los beneficiarios quedará en una situación mejor que con un retiro del 10% de sus fondos previsionales”, aseguró.

Dividendos hipotecarios

En segundo lugar, está la postergación de dividendos hipotecarios: Mediante un acuerdo con los bancos, y con el apoyo de una garantía estatal, los deudores hipotecarios de primera vivienda, que cumplan con los requisitos, que hayan experimentado una caída significativa de sus ingresos y que no hayan accedido a otros mecanismos similares, podrán postergar hasta por 6 meses el pago de sus dividendos hipotecarios, los cuales deberán ser pagados al término del período del crédito vigente.

Subsidio para arriendos

En tercer lugar, la ampliación del programa de subsidio para arriendos: Este nuevo subsidio, que se extenderá por tres meses, va dirigido a familias de ingresos bajos y medios, que hayan experimentado una caída de ingresos superior al 30%, que no hayan obtenido un beneficio equivalente y que no estén protegidos por el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. Este beneficio alcanzará a 50 mil familias y será de $150 mil mensuales y favorecerá a familias cuyos arriendos no exceden de los $400 mil mensuales.

Créditos con aval del Estado para la educación superior

Y en cuarto lugar, está la ampliación de créditos con aval del Estado para la Educación Superior: Actualmente, más de 760 mil estudiantes, los que representan más de dos tercios de la matrícula de educación superior, cuentan con un crédito con aval del Estado.

“Para ampliar este beneficio a más estudiantes abriremos un nuevo y excepcional proceso de postulación al Crédito con Aval del Estado, al que podrán acceder los estudiantes que hoy no cuenten con beneficios de pago de matrícula, que hayan visto deteriorada su situación económica y que se encuentren matriculados en instituciones de educación superior acreditadas por el Estado”, añadió Piñera.

“Estimamos que con esta ampliación del crédito con aval del Estado, más de 130 mil nuevos estudiantes podrán acceder a este beneficio, con lo que más del 80% de los estudiantes de educación superior contarán con apoyo del Estado para cursar sus estudios superiores”, explicó el Jefe de Estado.

Estos nuevos créditos tendrán una tasa preferencial del 2% y el pago máximo no podrá exceder del 10% de los ingresos del beneficiario, quien, cuando esté cesante o no tenga ingresos, no tendrá obligación de pagar.

Asimismo, según dijo el Presidente Piñera, este plan especial para la clase media significará una ayuda y alivio para más de un millón de familias o personas, e incluyen recursos por cerca de 1.500 millones de dólares.

Publimetro