Ex directora del Sename: “Luché por el trasplante de Daniela”

Marcela Labraña, ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), remarcó este martes que luchó para lograr que trasplantaran a Daniela Vega, la niña de 13 que falleció luego de que le rechazaran ingresar en la lista de espera de 2015.

Labraña, quien debió declarar como imputada ante el fiscal del Caso Sename, Marcos Emilfork, resaltó que Daniela “tenía una medida de protección, estaba en la red del Sename”.

Ante los dichos de la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien afirmó que los niños del Sename no son discriminados por el sistema, Labraña aseveró que “(ella) tendrá que demostrarlo. A mí no me correspondía darle prioridad, el Servicio Nacional de Menores no es sectorialista de Salud, depende del Ministerio de Justicia. Pero vuelvo a reiterar, en ese momento, luché por el trasplante de esa niña”.

La ex directora del Sename se encuentra en calidad de imputada en la causa, siendo investigada también como encubridora del homicidio calificado de Lissette Villa, hecho ocurrido en abril de 2016 en el Cread Galvarino.