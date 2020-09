Ex ministro DC se defiende de las críticas por no apoyar serie sobre el magnicidio de Frei-Montalva

El ex ministro, militante DC y actual consejero del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) Genaro Arriagada, se refirió al reclamo, presentado a través de una carta, por Pablo Díaz Del Río, creador y productor de la serie “Magnicidio, el asesinato del Presidente”, donde lo acusa que por dos años consecutivos Arriagada ha sido el único miembro del CNTV, de sensibilidad de centroizquierda, que no apoya el proyecto y lo ha privado de contar con el reconocimiento del Consejo. Por ese motivo, la serie no ha obtenido fondos. Este año, postulaba a $499 millones.

“Si hubo alguien que defendió la sentencia del juez Madrid (sobre la muerte de Frei Montalva) fui yo”, recordó, asegurando estar tranquilo frente a esta polémica.

“No puedo repartir fondos públicos por presión de los partidos”, enfatizó.

La carta de Díaz del Río fue enviada a la misma Democracia Cristiana. Arriagada también se contactó con ellos a través de una misiva, en donde rechaza “del modo más enfático que en la calificación de la obra de centenares de artistas y creadores que participan en estos fondos concursables, alineaciones político-partidistas puedan tener una influencia por sobre la creatividad. Por lo menos en eso no he estado ni estaré jamás”.

“Previa a la votación por el Consejo, un comité de evaluadores externos entregó un informe sobre la calidad técnica y artística de cada proyecto. ‘Magnicidio’ no es un reportaje sobre la muerte del Presidente Eduardo Frei sino que clasifica en la categoría de ‘Documental Histórico Ficcionado’ como muy bien dice el informe de los evaluadores, es un thriller. La propuesta del panel evaluador situó este proyecto en el cuarto lugar entre 25 postulantes. En general, por respeto a los creadores del área audiovisual, y para evitar sesgos político partidistas en la asignación de esos fondos, tiendo a respalda las calificaciones que hace ese comité. En este caso, hice una excepción ubicándolo en el tercer lugar (y no en el cuarto), no obstante que tengo dudas de la pertinencia, para la memoria de Frei Montalva, de ser tratada su muerte como un thriller”, explicó.