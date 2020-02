Ex Presidente Lagos y su hijo senador no han pagado durante 30 años las contribuciones de sus casas en Caleu

Revelan irregularidades en construcción de casas de descanso del ex Mandatario y del senador PPD.

El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber, mantienen construcciones en terrenos agrícolas con una serie de irregularidades, que van desde la no regularización de las edificaciones en la Municipalidad de Til Til, hasta el no pago de eventuales impuestos.

Tanto el ex Presidente como el senador son propietarios de terrenos colindantes en el sector de Caleu, en la comuna de Til Til, ambos de uso agrícola. En el caso del ex Mandatario, compró junto a dos amigos el terreno de 6 hectáreas en 1991 y en 2001, se inició la construcción de una casa y dos cabañas.

De acuerdo al portal Ciper, Lagos Escobar no entregó al municipio de Til Til la recepción final de las obras y en el caso de su hijo (Lagos Weber), ni siquiera solicitó los permisos de edificación para la construcción de la casa.

Según los antecedentes, la esposa de Lagos Escobar, Luisa Durán, entregó en 2001 los permisos de edificación, indicando que se trata de una casa y dos cabañas, pero desde entonces no se han acercado para entregar la recepción final de la obra.

Respecto al pago de impuestos, la casa de Lagos Escobar está en un terreno agrícola por lo que queda exento del pago de impuesto, debido a que en la municipalidad aún no se registra la construcción de las viviendas.

Sobre la situación, el Servicio de Impuestos Internos (SII) indicó que las construcciones del ex Presidente “se encuentran emplazadas en el área de interés silvoagropecuario definido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), según el cual se puede construir una vivienda por predio, además de la destinada para el cuidador. Es decir, a pesar de tener edificaciones, los roles pueden pertenecer a la serie agrícola”.

Igualmente, cabe consignar que en la propiedad del ex Presidente cuenta con una casa-habitación y dos cabañas, además no se registran plantaciones de ningún tipo y su uso es meramente vacacional.

Caso Lagos Weber

En el caso del senador del PPD, compró la propiedad Los Nogales de Caleu en abril de 2003, tras pagar más de 10 millones de pesos, por un terreno de poco más de 1,6 hectáreas. Y sólo en 2012 iniciaron la construcción de una casa, cuyas obras terminarían en 2013.

Pese a la cantidad de años que han pasado, recién en 2019 y después que reportajes de prensa, revelaran las irregularidades en la casa de verano del Presidente Sebastián Piñera en lago Caburgua, el senador Lagos Weber inició el proceso de regularización de su casa de vacaciones.

“Aquí hay una situación que se debe regularizar. Una vez que eso concluya se pagará todo lo que se determine. Todos debemos cumplir con nuestras obligaciones, en especial si somos autoridades. En mi caso, la no regularización fue una negligencia inexcusable”, comentó el legislador en su cuenta de Twitter.