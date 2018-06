Ex seremi no asume culpa por colapso del puente Cancura: “Hicimos la pega de acuerdo a lo que indicaban los informes”

Luego de que la intendencia de Los Lagos anunciara que se investigará a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, como también a las actuales autoridades por la caída del puente Cancura, en la provincia de Osorno, el otrora seremi de Obras Públicas, Carlos Contreras, aseguró a El Diario de Cooperativa que, en su momento, tomaron todas las medidas para evitar que esto ocurriera.

El intendente Harry Jürguensen afirmó “aquí no se deslinda responsabilidades de nadie, aquí van a ser investigados todos. Los funcionarios del gobierno pasado, los de este gobierno, aquí no hay limitación en la investigación”.

Ante esto, el ex seremi de Obras Públicas Carlos Contreras respondió a través de Cooperativa. La ex autoridad ha sido cuestionada por afirmar que la comunidad de Cancura no debía estar preocupada por el puente, situación que reconoce.

Sin embargo señala que hoy el contexto es distinto. “Hoy hay una empresa que está ejecutando un contrato y desconozco cómo se están realizando los trabajos de reparación de las cepas”, dijo a Cooperativa.

Contreras añadió que en su momento hicieron los estudios pertinentes y se consultó a los expertos, incluso de Santiago, y esos estudios determinaron que había que reforzar las bases del puente.

“Solicitamos los fondos de emergencia para reforzar las cepas, se licitó el contrato y también se hicieron nuevos estudios para ver de qué manera afectaba al puente la extracción de áridos. Es decir, se tomaron todas las medidas e hicimos un trabajo que correspondía en su momento”, indicó Contreras.

El ex seremi dijo que está disponible para entregar todos los antecedentes del caso a la investigación que haga tanto la Fiscalía como el sumario interno que va a abrir el Mop.

“Estoy muy tranquilo porque hicimos la pega y tomamos todas las precauciones que los informes técnicos indicaban”, explicó.

Por ahora dice que no se puede referir a qué fue lo que ocurrió porque no ha ido al lugar y cree que eso será determinado por la investigación.

El Ministerio Público inició una investigación para determinar las causas y responsabilidades en el desplome del puente. La fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahín, explicó a radio Cooperativa que solicitó “la concurrencia de más ingenieros y expertos que puedan ayudar a determinar la causa de este hecho. Estamos investigando la causa, y luego, en base a la claridad que vayamos teniendo con la investigación, determinaremos responsabilidades o eventuales calificaciones jurídicas”.

La indagatoria se sumará a la que anunció el Mop, donde el ministro Juan Andrés Fontaine calificó como “inaceptable” el hecho que dejó un muerto y seis heridos, considerando que la estructura cedió sin que mediara un desastre natural.