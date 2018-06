Fallece legendario nadador Víctor “Tiburón” Contreras

El deporte nacional nuevamente está de luto. A la muerte el sábado del ex futbolista Alberto “Tito” Fouillioux, se sumó ayer la del recordado nadador de aguas abiertas Víctor “Tiburón” Contreras Olguín, ocurrida en Valparaíso, a los 73 años. El deportista alcanzó fama nacional en 1979 al convertirse en el primer chileno en cruzar a nado en estrecho de Magallanes, en 1979.

Entre sus travesías en la región, destacó además sus recorridos por el canal Beagle, el cabo de Hornos y por mares antárticos. También obtuvo reconocimientos tras cruzar el estrecho de Gibraltar, en 1981, desde Tarifa hasta Tanger, con un espectacular registro de tres horas y 27 minutos, una marca que recién fue batida en 1995, 14 años después.

Contreras se mantuvo en la alta competencia hasta 1987, y posteriormente, se dedicó a la formación de nadadores, acompañando a algunos de ellos a sus travesías.

Sin embargo, en los últimos años debió luchar contra una diabetes, que lo llevó a que en mayo se le amputara una de sus piernas. Además, no obtuvo el reconocimiento ni la ayuda de las autoridades después de su época de esplendor, quizás por el público agradecimiento que siempre profesó hacia el ex dictador Augusto Pinochet. De hecho, en una entrevista el año pasado en el portal Soy Chile: “Sea como sea, yo fui un deportista destacado agradecido del que me apoyara. Si me hubiese apoyado un rojo, un amarillo, un celeste, lo que sea, igual sería un agradecido. Me apoyó el general Pinochet, y soy un eterno agradecido del general Pinochet”, declaró.

De todas formas, a su edad se mostró satisfecho de lo conseguido en su trayectoria: “Cumplí una excelente carrera deportiva, le di triunfos a mi país, lo tengo inscrito en el canal de la Mancha, en el estrecho de Gibraltar, en la Antártida fui uno de los primeros chilenos, cumplí numerosas pruebas en Brasil, en Uruguay, y he recorrido todo el país, de Arica a Magallanes, nadando e incentivando a la juventud”.

Una de las que expresó su gratitud hacia quien considera su maestro, fue la nadadora Julieta Núñez, asidua visitante de Magallanes y que ha seguido la senda del “Tiburón”, nadando en el estrecho de Magallanes y en aguas antárticas. A través de Facebook, la deportista despidió a Contreras: “Se ha ido un hombre con un corazón de oro que siempre quería ayudar a todos, niños y adultos, con un sentido del humor increíble, que nos hacia reír y nos alegraba la vida donde quiera que fuéramos. Con su club Los Delfines incentivó a muchos a perderle el miedo al mar, nunca olvidaré esas innumerables travesías del muelle Prat al Barón, las nocturnas, siempre haciendo homenajes a Carabineros, PDI, Ejército y la que nunca fallaba para el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, los viajes al sur, las colectas para que todos pudieran ir sin dejar abajo a nadie”.