Familia afectada por accidente protagonizado por avioneta Fach en El Bosque: “perdimos todo”

La peor tarde de sus vidas. Esa es la que el sábado 7 vivió la familia Morales Díaz, quienes cerca de las 13,30 horas vieron cómo una avioneta de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) se estrellaba contra su casa de toda la vida, ubicada en la comuna de El Bosque, perdiéndolo absolutamente todo. “Yo pensé que era un cable, que había explotado un cable y nunca dimensioné que era una avioneta, fue terrible”, comenta a Emol Karen Morales, quien al momento del accidente se encontraba al interior del departamento junto a su hija (11), hermano y mamá.

“Estábamos acostados en mi pieza con mi hija -continúa Karen-, mi hermano estaba en la pieza en la que hubo el accidente. Yo me levanto y justo voy camino a la cocina y siento la explosión, despierto a mi hermano de los gritos ‘ayúdame, ayúdame a tirar agua’. A mi hermano le había saltado algo en la oreja, se la quemó, también le saltó al brazo, a la nariz, un poco en la cara, fue terrible ese momento, rescatando a mi hija. El humo, el incendio, se comió todo de una, se consumió todo, toda la pieza”.

“En esta fecha siempre andan avionetas, porque están ensayando para el 18, siempre se ven avionetas, pero nunca pensamos que iba a pasar esto. Hay videos y todo que el gallo saltó y dejó que cayera donde cayera no más”, añade con impotencia.

Un día después del accidente, la familia Morales Díaz comienza a evaluar los daños que produjo el accidente, temiendo que las consecuencias podrían ser tremendas, ya que hoy, al menos de primera vista, la casa se encuentra en condiciones inhabilitables.

“Nosotros estamos mal porque perdimos todo, nuestros recuerdos, años de esfuerzo de mis papás, ésta era su casa propia, no debían dividendo, no debían nada, esta era su casa”, se lamenta la única hija del matrimonio, quien de todas formas valora el hecho de que no hubo ningún herido de gravedad.

Tras el accidente, las 6 personas que hasta el sábado vivían en el inmueble debieron repartirse en diferentes lugares por mientras que encuentran un lugar donde vivir.

Cuestionan a la Fach

Desde la familia Morales Díaz existe cierto malestar con el actuar que hasta el momento ha tenido la Fuerza Aérea frente a la situación, pues reclaman que solamente les han dado soluciones “parche” ante un accidente del que, según aseguran los Morales, la institución es completamente responsables.

“Hoy día aparecieron y ofrecen puros parches, ‘no, es que vamos a ver, es que lo sentimos’, es que después van a venir de nuevo. Mandaron gente para limpiar pero nosotros necesitamos algo concreto. Nosotros quedamos sin nada, sin ropa, sin nada, mi hija perdió sus cosas del colegio, perdimos absolutamente todo, andamos con ropa prestada”, dice Karen Morales.

A pesar de los reclamos presentados por la familia, el jefe de la División de Bienestar de la Fach, Gastón Elsholz, reconoció que estaban “profundamente preocupados” por la situación y que han puesto a disposición algunas soluciones para mitigar el daño causado.