Familia dio el último adiós a Angela Jeria

El funeral de Angela Jeria, la madre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, ya se llevó a cabo, según informó la ex Mandataria a través de la Fundación Horizonte Ciudadano.

“La ex Presidenta Michelle Bachelet informa a los medios apostados fuera de su domicilio que no hará declaraciones. Aclara que el féretro nunca estuvo en su domicilio – donde cumple cuarentena preventiva desde que ingresó al país- y que ya se cumplió con el rito funerario”, destacó la organización fundada por la ex Jefa de Estado, quien se encuentra cumpliendo con cuarentena preventiva

De igual forma, Horizonte Ciudadano pidió a la prensa que permita a la familia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vivir en paz el respectivo duelo.