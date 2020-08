Federación de Camioneros del Sur llama a paro nacional este jueves

Este jueves “se guardan los camiones o se colocan en las bermas de las carreteras y no van a trasladar ningún producto, ni uno, ni los remedios, ni el combustible, ni los abarrotes, nada”. Con estas palabras, y escalando la tensión, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, reiteró el ultimátum del sector respecto al paro nacional del próximo jueves.

Con el correr de las horas, los anuncios del gremio, que exigen que el gobierno y el Congreso tramite con urgencia 13 leyes que dicen relación con la prevención y persecución y sanción de delitos, han hecho cambiar el tono del Ejecutivo.

En un principio, el gobierno emitió declaraciones en el sentido de comprender las motivaciones tras el emplazamiento a raíz de los hechos de violencia en La Araucanía.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, puso un nuevo foco señalando que el gobierno no acepta “ningún tipo de amenaza ni extorsión”.

“El llamado es a avanzar en mejores herramientas, avanzar en las investigaciones, pero no sujeto a ningún tipo de amenaza y extorsión”, precisó.

Ahora, en la misma línea, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en un punto de prensa en La Moneda elevó el tono y dijo que “el gobierno no está disponible para presiones indebidas; el gobierno no está disponible a que se nos den ultimátum (…) Por supuesto que el gobierno no se va a inhibir y va a ocupar todo el instrumental que tiene para mantener el Estado de Derecho”.

El vocero añadió que “el paro no es un camino que en lo absoluto solucione cuestiones (…) Lo que hace es perjudicar a las familias”.