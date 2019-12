Fiscal Abbott asegura que videos de vulneraciones a derechos humanos analizados son chilenos

Esto, luego de que el Presidente Piñera insistiera en la existencia de la campaña internacional de desinformación y montajes para crear desorden en Chile.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a los videos que se han utilizado en las investigaciones por vulneraciones a derechos humanos, asegurando que las imágenes analizadas son chilenas.

Lo anterior, luego que hace unos días el Presidente Sebastián Piñera concediera una entrevista a Andrés Oppenheimer, para la cadena CNN en Español, donde insistió en la existencia de una campaña internacional de desinformación y montajes para crear desorden en Chile.

Asimismo, aseguró que muchos de los videos que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos “son filmados fuera de Chile”.

“Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados”, aseguró el Mandatario.

A raíz de esto, y tras el término de una reunión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, el fiscal nacional, Jorge Abbott, realizó una conferencia de prensa donde se le consultó acerca del origen de los videos, a lo que respondió que el material analizado proviene de Chile y no del extranjero.

“Hasta el momento, en las imágenes que hemos analizado no tenemos esa situación (que provengan del extranjero), lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro”, dijo Abbott, quien además evitó evaluar los dichos del Presidente Piñera.

Además, consultado acerca del informe de Big Data -que relacionó el estallido social con comportamientos de internet y la influencia del K-Pop- afirmó que, al igual como señaló el gobierno, desconoce su autoría.

“A mí cuando me entregan el informe no me señalan quién es el autor, simplemente me entregan un informe impreso que daba información de contexto respecto al análisis de información que aparece en redes sociales, a través de la tecnología del Big Data, pero no se me señala qué origen tiene esa información, desconozco de dónde puede provenir”, mencionó.

Finalmente aseguró que existe un segundo informe que se le entregó el 20 de diciembre por el director de la Agencia Nacional de Información (Ani), aunque mencionó que no puede hacer comentarios, utilizarse en alguna investigación penal, o compartirlo con fiscales.

Ministra Rubilar: “He visto 4 ó 5 videos grabados fuera de Chile”

En el contexto de la campaña “Yo Te Respeto”, lanzada por el gobierno, la ministra Karla Rubilar, conversó con Radio Bío Bío, donde aclaró las polémicas declaraciones del Presidente Sebastián Piñera en una entrevista con CNN en Español sobre videos de abuso policial y sobre el informe Big Data.

“Es una entrevista que el Presidente dio hace (…) unas dos semanas atrás, fue emitida el 15 de diciembre y en esa entrevista efectivamente (…) comenta de que hay algunas noticias falsas, algunas fake news a través de redes y de medios de comunicación”, asegura.

Asimismo, explica que en la entrevista con CNN “el Presidente reconoce y dice que en este país hay abusos, excesos o violencia policial, hubo vulneración a los derechos humanos, que no va haber impunidad en este país”.

Rubilar explicó que sí “hay videos, y es real, en una cantidad que no es proporcional a lo que sí hemos visto acá” y que no tiene “el número exacto, pero existen y los he visto, que son de violencia policial de Colombia…”.

Consultada sobre los que sí ha visto, la vocera detalló que “he visto como 4 ó 5 videos que son de otro país (…) son de otros contextos y que se han mostrado aquí como si fueran acá en Chile, eso sí lo he visto y existen, los hemos visto en redes sociales”.

Del mismo modo, señaló otra clase de videos, los descontextualizados que “son videos de situaciones en Chile, pero no en el contexto de estos 60 y tantos días, sino que en contextos, por ejemplo, de las movilizaciones de 2011, de movilizaciones de 2015, y que se han mostrado como que hubiesen sido en estos tiempos”.