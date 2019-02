Formalizan a mujer acusada de matar a su hija de 7 años

Este martes fue formalizada Margarita Jerez Morales, de 23 años, acusada del crimen de su hija de 7 años en la comuna de Puente Alto, caso por el que también es investigado el padrastro de la menor.

La mujer confesó ante la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI que asesinó a su hija a golpes durante la tarde del sábado, asegurando que el motivo fue que se encontraba en una situación de colapso ya que tenía otros dos hijos de 3 y un año respectivamente.

El tribunal acogió la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra la imputada, quien fue acusada de maltratar, golpear y quemar a la menor, lo que terminó con su muerte.

La persecutora Yasna Pastén, de la Fiscalía Sur, relató en la audiencia que la menor tenía problemas para controlar el esfínter y la madre encontró un chaleco con excremento en un cajón de su vivienda, razón por la que la golpeó y luego la llevó a la cocina, encendió unos quemadores y la sentó en ellos, por lo que la pequeña presentaba un 8% de su cuerpo quemado en la zona genital y trasero, según los peritajes del Servicio Médico Legal (SML).

“Ella decía ‘no, mamá, nunca más’. Después la llevó a la pieza, donde la amarró con ambas manos. Así la dejó toda la noche”, dijo la fiscal, detallando la declaración de la imputada.

Al día siguiente se volvió a defecar y “la vuelve a agredir, dice que cayó inconsciente al piso. La metió a la ducha con ropa, con agua helada, y después llamó a Carabineros porque vio que no tenía signos vitales”, agregó Pastén.

La niña falleció por un politraumatismo a raíz de lesiones en su abdomen y tórax.

Además, la Fiscalía Sur dio cuenta que la niña de 7 años estaba desnutrida y sólo pesaba 14 kilos, presentando en su cuerpo unas 73 lesiones.

Defensa rechaza participación de la mujer

Desde la defensa de la mujer acusan a su pareja y padrastro de la niña como causante de la muerte de la niña, aunque -en primera instancia- él no se encontraba en el hogar al momento de los hechos.

Según la abogada Ximena Silva, es “ella (la imputada) que la siente caer y va donde ella. Le da leche, trata de acariciarla, de abrigarla y luego llama al Samu”.

“Creemos que ésta no es la actitud de una persona que mató breves momentos atrás a su hija, sino que es la actitud de quien quiere proteger. Entonces, tenemos que decir que nuestra representada tal vez no vamos a descartar una participación respecto de ella, pero sí creemos que no tiene una participación en la muerte de esta menor”, aseveró.

Por eso, la defendora indicó que quieren que “se investigue (al padrastro) para que esta menor tenga justicia y también para que nuestra representada tenga justicia. No basta con su confesión”.

Frente a ello, la fiscal Pastén indicó que “se va a determinar cualquier tipo de participación de otro adulto que pueda tener relación con las lesiones o con algún tipo de encubrimiento o complicidad en el delito de la menor de edad”.

“La niña tiene múltiples lesiones, son recientes, las que le causaron la muerte, y también tiene lesiones antiguas, como la fractura en la clavícula”, agregó.

El padre biológico de la niña estuvo en la audiencia y, al finalizar, gritó e insultó a su ex pareja culpándola por el asesinato.

Se decretaron 120 días para la investigación y la imputada será trasladada al Centro Penitenciario Femenino Preventivo de San Miguel, donde la defensa solicitó medidas de seguridad para ella.

La imputada arriesga un mínimo de 20 años de cárcel, según informó el Ministerio Público.