Formalizan a reos que torturaron a ecuatorianos acusados de matar a mujer

Los cuatro presos que torturaron a dos de los imputados, de nacionalidad ecuatoriana, por la muerte de Margarita Ancacoy en el barrio República, fueron formalizados por los delitos de tormentos y apremios ilegítimos.

Así, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que los dos chilenos, un colombiano y un dominicano estén en prisión preventiva, aunque ya están recluidos en el Penal Santiago Uno.

De este modo, los imputados por homicidio, robo con violencia y microtráfico seguirán detenidos en caso de quedar en libertad por estos delitos.

Esto, luego que el Ministerio Público señalara que atacaron a los involucrados por el crimen de Ancacoy, cortándoles el pelo, tras lo cual los golpearon con palos y fierros, además de aplicarles electricidad, agresión que fue registrada con un teléfono celular.

Según la fiscal Marcela Adasme, de la Fiscalía Centro Norte, “se trata de un delito de tortura, porque hay una participación de un funcionario público”.

“Normalmente este delito concurre porque es particularmente relevante la responsabilidad o el respeto que debemos tener los funcionarios públicos respecto de las garantías de las personas. En ese sentido, por eso los imputados, al participar de este hecho, concurre este delito”, expresó en declaraciones recogidas por radio Cooperativa.

Junto con ello, se emitió una orden de detención para el gendarme encargado del módulo 11 de Santiago Uno, donde ocurrieron los hechos.

“A juicio del Ministerio Público, el funcionario de Gendarmería, si bien aún no ha sido formalizado, concurriría algún tipo de participación al no haber dado un aviso oportuno que podría haber impedido las torturas respecto de los imputados o que no continuasen”, expresó.

Adasme además sostuvo que no se descarta que se investigue a otros funcionarios de Gendarmería y reos por esta situación.

Larraín: “Tortura es

una práctica atroz”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín expresó su rechazo a la tortura contra los dos reos ecuatorianos, agresiones que calificó de “inaceptables”.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado subrayó que “la justicia la aplican los jueces y la tortura es una práctica atroz. Todo el rigor de la ley para los asesinos, pero no volvamos a la época de las cavernas”.

“Lo ocurrido a dos ecuatorianos en la Penitenciaría acusados por asesinar a una mujer es inaceptable, así sean sus autores”, puntualizó en referencia al polémico video circuló en redes sociales.