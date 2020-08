Formalizaron por apremios ilegítimos a ex policía que dejó ciega a Fabiola Campillai

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realizó el control de detención y posterior formalización del ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, único imputado por las lesiones que dejaron ciega a Fabiola Campillai.

La mujer también perdió el sentido del gusto y el olfato luego que el 26 de noviembre del año pasado fuera golpeada con una lacrimógena en el rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo.

Maturana fue dado de baja a mediados de agosto luego del sumario administrativo realizado en Carabineros para indagar lo sucedido.

En la audiencia la fiscal del Ministerio Público detalló que Maturana contraviniendo las indicaciones del manual del orden público, disparó de frente, en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas que se manifestaban en el lugar, proyectil que impactó en el rostro de Campillai, quien estaba junto a su hermana en un paradero.

La fiscal de Alta Complejidad, Paola Zárate, formalizó por apremios ilegítimos y por lesiones graves y gravísimas al ex carabinero imputado por disparo con lacrimógena contra Fabiola Campillai, ocasionando la pérdida total de visión de la víctima.

Además, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.

“No tuvo conciencia”

En conversación con Cooperativa, Fabiola Campillai dijo que el ex oficial “es un peligro para la sociedad y todos lo saben”.

“No tuvo conciencia, no sé qué habrá pasado por su mente para hacer lo que hizo. Sin duda pensamos que lo puede volver a hacer. Ahora que está apartado de sus labores, lo puede volver a cometer igual”, expresó.

A nueve meses del disparo que le arrebató la vista, el gusto y el olfato, Campillai dijo que cada día “es nacer de nuevo, pero sin duda con muchas frustraciones”.

Y remarcó: “No tanto fueron mis ojos, ellos me destruyeron mi cabeza y destruyeron nuestras vidas, sin pensar nada. Llegaron y lo hicieron, no hubo ni siquiera un aviso, nada, y tampoco había protestas. Eramos dos mujeres solas (su hermana y ella) que no intimidamos a nadie y menos a un piquete completo de carabineros”.