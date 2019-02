Frei Ruiz-Tagle advierte que fallo sobre su padre abre la puerta para investigar a la Puc y al Ejército

El ex Presidente dijo estar convencido de que Pinochet estaba informado del asesinato de su padre, pero insistió en que falta definir el detalle de las responsabilidades políticas.

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle afirmó en Cooperativa que la sentencia del juez Alejandro Madrid por el magnicidio de su padre “abre una gran puerta” para investigar las responsabilidades, en dicha causa, de la Pontificia Universidad Católica y del Ejército, que -afirmó- nunca han querido colaborar con su esclarecimiento.

“Estamos con una tremenda tristeza, porque se han transformado en certezas las sospechas que tuvimos a partir del año 2000”, comentó Frei a El Diario de Cooperativa, al analizar las implicancias del fallo que condenó a los seis procesados.

“Yo creo que esto abre una gran puerta (…) para que se investiguen las responsabilidades de las autoridades y, al mismo tiempo, el silencio que ha habido en instituciones como la Universidad Católica y el Ejército, que jamás han querido colaborar, ni en el caso Frei ni en otros casos”, sostuvo el ex Mandatario.

Eduardo Frei resaltó que, “según el proceso, Pinochet estaba informado” de los planes para matar a su padre: “Es evidente que era informado día a día, especialmente por el doctor Silva (Garín)”.

“El punto es (saber) en qué momento se toma la decisión, quiénes toman la decisión. Por eso yo digo ayer en mi declaración que hay que establecer la verdad completa del asesinato de Frei (Montalva); no se detiene aquí la investigación, hay que conocer las responsabilidades políticas y ésa es la próxima tarea”, expuso.

“Eso era una tremenda organización, y ¿quién la financiaba y organizaba?”, cuestionó.

El ex Presidente Frei Ruiz-Tagle defendió, finalmente, su permanencia como embajador en Misión Especial para el Asia-Pacífico, que le ha valido críticas incluso desde su familia por darse en paralelo a la presencia en el gobierno del subsecretario Luis Castillo, a quien apuntan como encubridor del asesinato, pese a que el juez Madrid descartó responsabilidad penal en la persona de éste.

“Yo tengo un cargo en el que me nombró la Presidenta Bachelet y me confirmó el Presidente Piñera, que no tiene nada que ver (con el caso del subsecretario Luis Castillo). Es un tema de Estado; yo he trabajado por Chile durante todos estos años, con grandes avances”, señaló.

“En este caso hay un dictamen (…) y si eso (lo de Luis Castillo) es un tema ético, es un tema que, según lo que se lee en el fallo, no hay un cargo penal; bueno, las personas tienen que asumir sus responsabilidades y las autoridades que lo han nombrado tendrán que tomar su decisión. Con eso digo lo que tengo que decir”, sentenció.