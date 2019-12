Frente Amplio y proyecto de “Ley antisaqueos”: “Nos equivocamos”

Tal como se esperaba, el Senado aprobó en la noche del miércoles por 33 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, iniciativa más conocida como Ley Antisaqueos.

Hoy vence el plazo para que los legisladores y el Ejecutivo presenten indicaciones, de manera que la Comisión de Seguridad Pública vuelva a analizar el texto, ahora en particular. En ese sentido, se cuestionó la redacción de la norma, en cuanto a la dificultad que habrá a la hora de probar el delito de desorden público y la desproporción de las penas que se generaría. La oposición anunció cambios para corregir el texto.

La norma, que también fue aprobada por la Cámara de Diputados, establece que quien valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años.

Los diputados dieron luz verde, el miércoles, a este proyecto con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Es decir, contó con un alto apoyo al ser revisado en general e incluso los diputados del Frente Amplio Gabriel Boric y Giorgio Jackson dieron su aprobación.

Ante las críticas, Jackson compartió un video en sus redes sociales, donde explica su voto y reconoce su error por sufragar a favor de la iniciativa.

“Tras conversar con la bancada, el equipo, dirigencias sociales, hemos llegado a la conclusión de que nos equivocamos, porque con la excusa de los saqueos el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta como los rayados de murallas o las tomas de terreno de gente que no tiene casa”, dijo.

“Pensábamos que si aprobábamos la idea de legislar íbamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y fuimos minoría rechazando estos artículos (…) Terminamos atrapados en esta jugada del gobierno”, aseguró el militante de Revolución Democrática.

“De verdad quiero agradecer a las personas que nos hicieron ver el error y estamos tratando de enmendar el rumbo, reconociendo el error, pero también haciendo que ese tipo de sanciones no se transformen en ley”, concluyó.

Boric

Quien también salió a dar explicaciones, sobre todo por la gran cantidad de críticas que recibió, fue Gabriel Boric, quien igualmente mediante un video, afirmó tener “la convicción que desde la izquierda tenemos que, no solamente hablar de la protesta social, sino que ser parte de ella, defenderla frente a quienes intentan criminalizarla. Pero a la vez no tener miedo de enfrentar a quienes tratan de aprovecharse de la protesta social para delinquir”.

“Eso fue lo que nos motivó ayer (por el miércoles) a votar en general por un proyecto que en particular rechazamos parte importante de sus normas”, agregó.

Boric recalcó que “lo que aprobamos fueron los artículos que penalizaban los daños que se realizaban a instituciones como Bomberos o a instituciones de salud, ya sea por manifestantes o fuerzas policiales. Aprobamos también el artículo que condenaba el intento de prohibir o impedir la reunión de manifestantes, como es el caso que ocurrió en Viña del Mar con este ciudadano estadounidense, John Cobin”, sostuvo.

En esa línea, el diputado por Magallanes reveló que “rechazamos todos los artículos que tienen que ver con la criminalización de la protesta social, en particular los relativos a las barricadas, al arrojo de elementos contundentes sin daño que pueda ser verificable. Tal como hemos señalado públicamente no se votó el día de ayer la ley antiencapuchado, la ley que vamos a rechazar de todas maneras porque nos parece que es una pésima legislación y que atenta contra el legítimo derecho a en contexto de movilización poder mantener el anonimato por el motivo que sea”.

“Respecto a la votación en general, viéndolo desde perspectiva también se podría haber hecho de otra manera porque finalmente lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos”, detalló Boric, aunque admitió que “comunicacionalmente esto no se logró y me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir que debiéramos no haber aprobado en general este proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalización a la movilización, de la cual nunca vamos a ser parte”.