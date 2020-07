Gendarmería inicia investigación por amenazas de condenado por homicidio de Zamudio

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por la tortura y muerte de Daniel Zamudio en 2012, ha realizado un número no determinado de agresiones en contra de otros internos en la cárcel de Valparaíso, además de difundir un video donde amenaza con “matar a más personas”.

“¿Quieren que me vuelva loco y mate a otro weón?, ¿eso quieren?. Están a punto de conocerme basuras. Conmigo no, conmigo no. Me han visto muy piola weón (…) Basuras de mierda. Esta ciudad está llena de weones hediondo a pescado. No tienen idea”, se escucha decir a Angulo, quien estaría ofuscado debido a que sufrió la pérdida de un control para videojuegos.

Por su parte, el Movilh calificó como gravísima la situación, y cuestionó que Angulo, quien cumple 15 años de presidio por la fatal golpiza que propinó a Zamudio en el Parque San Borja, tenga acceso a beneficios como videojuegos.

“La amenaza se habría originado porque a Angulo le quitaron un Joystick. Esto hace preguntarnos, ¿qué hace un sujeto en la cárcel con este tipo de beneficios? Esto es una burla, un abuso”, indican en un comunicado.

Por su parte, Gendarmería indicó a los medios de comunicación que se encontraba al tanto de la situación y había iniciado una investigación interna, asegurando que Angulo no se encontraba facultado para tener elementos como videojuegos.

“Frente al video que circula en redes sociales y donde se puede apreciar al interno condenado Alejandro Angulo, se informa que Gendarmería efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo habitado por dicho privado de libertad. Esto con el objetivo de incautar elementos prohibidos por la administración penitenciaria”, señalaron.

“Además, y ante las amenazas vertidas por el condenado, la institución realizará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. De igual forma, a estas medidas se suma el inicio de una investigación interna para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las medidas a efectuar. El resultado de la misma será informado al Movilh”, sentencia la institución.