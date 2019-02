General (r) Cheyre: “Contribuí a que hubiera verdad, justicia y reparación”

En una entrevista con el diario La Tercera, el ex alto mando del Ejército admitió que hay un “sector que siempre ha estado en mi contra”, algunos de ellos antiguos compañeros vinculados con los servicios de inteligencia como la Dina y la CNI, además de personajes de la “extrema” izquierda que busca reiterar un “tema pendiente” con los militares.

Además, dijo sentirse orgulloso por su rol en la transición a la democracia de mano del Ejército y que “buscó terminar con algo que nunca debería haber sucedido en Chile”. “A mí no me van a destruir. Y la obra, que no solamente yo conduje y lideré (…) no la van a revertir destruyendo a la persona. Aquí equivocan el flanco”, afirmó Cheyre al matutino.

“Yo contribuí a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición. Este último elemento es uno de los más importantes que se busca después de una dictadura, de un gobierno autoritario. No repetición y ese logro es mi mayor orgullo”, afirma Cheyre.

El ex uniformado sostiene que “tiene fe” de que no será condenado por los crímenes de los que se le acusan. “Lo digo fuerte, claro y de frente: jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de DD.HH: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia”. “Yo me acuerdo de todo lo que hacía, pero no puedo acordarme de lo que no hacía y de lo que jamás hice. Y nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie”, afirmó el ex oficial admitiendo que jamás presenció torturas.

Cheyre explicó que hay una “articulación de denuncias falsas” y que lo que más le duele es “no poder seguir siendo actor de un proceso de reconciliación en Chile”.

“Podría decir que estas personas me complicaron la vida, pero no me la destruyeron. Aún tengo fuerza”, sentenció.

El ex comandante en jefe fue procesado por la autoría del delito de aplicación de tormentos contra 24 presos políticos en el regimiento Arica, en La Serena, entre septiembre y noviembre del 1973, además de ser condenado como encubridor por el asesinato de 15 personas en el caso “Caravana de la Muerte”.

Familiares de víctimas

Las palabras de Cheyre no pasaron inadvertidas para los familiares de detenidos desaparecidos. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, calificó las declaraciones como “vergonzosas”.

“Hablan de persecución como lo han reiterado hasta la fecha por no asimilar sus culpas (…). Todos están presos por presunciones, esa es la negación más implícita que hay y que ellos se aferran hoy día también en ello para lavarse de los crímenes que ellos cometieron”, manifestó a Cooperativa.

En tanto, Ernesto Lejderman, hijo de una pareja argentina-mexicana asesinada en el regimiento de La Serena, señaló: “No creo que él haya sido el mentor de todas las torturas en Chile, ni de todos

los asesinatos, pero sí estuvo ahí, en un regimiento donde se mató, se torturó. A esta altura yo mucho no le creo, a los que sí les creo es a los más de 24 presos que han estado en La Serena, que han declarado y han dicho que Cheyre ha estado ahí de siempre”.