General Rozas por carabineros lesionados: “Uno no termina de sorprenderse de la violencia inusitada”

El general director de Carabineros, Mario Rozas, acudió hasta el hospital de la institución en la Región Metropolitana, donde visitó a los funcionarios que han terminado heridos durante las últimas manifestaciones.

Esto luego que un uniformado terminara con lesiones de diversa consideración tras ser atacado por una turba en la intersección de las calles Irene Morales con Merced.

Se trata del sargento segundo Danilo Matamala González, quien fue golpeado junto a otros funcionarios. Además le habrían sustraído una pistola y un bastón durante el incidente.

Tras la llegada al recinto asistencial, donde visitó a 76 carabineros, el general director señaló que “uno no termina de sorprenderse de la violencia inusitada, que estos delincuentes, estos desgraciados, estos infelices nos estén atacando”.

Junto con respaldar la función que realizan, agregó que “yo quisiera rendir un homenaje a nuestros carabineros que están manteniendo el orden y la seguridad”.

Según informó Carabineros, hasta las 7 horas de este sábado 14 de diciembre, hay 87 uniformados lesionados en la Zona Metropolitana, de los cuales dos están graves. Uno tiene una fractura en su pie izquierdo y otro una herida contusa cortante en el labio superior.

Los otros tienen lesiones policontusas producto de objetos contundentes en rostros y extremidades.

Declaraciones del general director de la institución que se da luego de un informe de la Onu, el que revela que hubo un uso excesivo o innecesario de la fuerza que se tradujo en muerte, lesiones, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, por agentes del Estado.

La jornada de protestas a nivel nacional del viernes 13, que, según datos de Carabineros, dejó el saldo de 104 funcionarios heridos en todo el país.

El general Enrique Monrás, jefe de Zona Metropolitana Oeste, confirmó que se registraron 13 eventos graves y 90 personas detenidas a nivel nacional.

“En Plaza Baquedano se concentraron más de 20 mil personas en un concierto no autorizado por la autoridad administrativa: no hubo desórdenes, no hubo desmanes en ese sector”, cerró el general.