General Rozas se defiende ante informe de Amnistía Internacional: “Somos los primeros en cumplir la ley”

En una pauta para anunciar la detención de 10 personas por su responsabilidad en los reiterados ataques desde agosto a una subcomisaría de Peñalolén, el general director de Carabineros, Mario Rozas, se ajustó a lo ya señalado por el comunicado emitido la noche del miércoles por la institución respecto al lapidario informe de Amnistía Internacional (AI).

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la declaración de Carabineros señala que el informe de AI -que apunta a la responsabilidad del mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y pide una investigación penal contra los altos mandos de la institución -contiene “una serie de imprecisiones y omisiones”.

“Suscribo plenamente el comunicado de prensa que la institución emitió ayer (miércoles)”, partió señalando Rozas. “Todo lo que nos ha acontecido como institución desde octubre del año pasado hasta la fecha, todas esas situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia, somos los primeros en cumplir la ley y en hacer cumplir la ley, por lo tanto, creemos que los únicos encargados de determinar o zanjar situaciones cuando hay delitos de por medio son los Tribunales de Justicia”, indicó.

Sin ahondar más en el punto, el general director sostuvo que “desde hace un tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos, y he pedido prudencia, no inhibición en nuestras actuaciones”.

Además, Rozas dijo sobre el sumario de Contraloría que “en un Estado de Derecho las instituciones deben funcionar. Somos los primeros en someternos al escrutinio público”.

Parte de la declaración

La declaración de la policía uniformada señala que a propósito del reporte de AI y a días de que se cumpla un año del 18 de octubre, “es necesario enfatizar que a contar de esa fecha ocurrieron episodios inéditos de extrema violencia. Ente octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron 2.800 eventos graves, muchos de los cuales afectaron a personas y residentes en los lugares donde se registraron estos hechos a lo largo de Chile”.

“Carabineros de Chile reitera que su mandato constitucional es dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad del país, velando por el respeto a los derechos de todas las personas“, indican.

“Destacamos que en todo momento se hicieron los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes. Asimismo, expresamos nuestro absoluto compromiso con la verdad y transparencia en todos los procedimientos y, especialmente, con aquellos que están siendo investigados por el Ministerio Público. Prueba de ello, son las auto denuncias frente a situaciones que se han alejado de la normativa legal, incluyendo 1.270 procesos administrativos y la permanente colaboración con el Ministerio Público en sus investigaciones”, puntualizaron.