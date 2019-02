Gobierno afirma que tres incendios en el sur están ligados a causa mapuche

Persiste la polémica por los dichos del ministro (s) Rodrigo Ubilla, quien manifestó que algunos siniestros en las regiones del Biobío y La Araucanía están asociados a representantes de los pueblos originarios.

El gobierno salió a precisar los dichos del ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, quien manifestó el fin de semana que “algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche” y que causaron molestia entre las comunidades.

Tras una reunión, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, precisó que la frase se refiere específicamente a tres eventos en los que el Ejecutivo se querelló.

“El ministro Ubilla me hizo ver que él siempre se ha referido a tres casos puntuales que tiene todos los antecedentes, se presentaron las querellas respectivas al Ministerio Público, y ahora es tarea del Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes”, aseguró Walker.

En ese sentido, agregó que el subsecretario “siempre habló de algunos casos puntuales. Yo me atengo a los antecedentes que me ha entregado el ministro Ubilla. Siempre se ha caracterizado por su gran responsabilidad. Este gobierno actúa en equipo, yo no tengo opiniones propias respecto a este tema”.

Los hechos

Según precisaron en un comunicado del Ministerio del Interior, el primer hecho al que se refiere ocurrió el 7 de febrero de este año, donde “la intendencia de La Araucanía se querelló contra quienes resulten responsables de un incendio forestal (bosques de eucaliptos) que afectó el 7 de febrero al predio Recreo y San Ramón de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Ercilla”.

“Conaf cuenta con antecedentes concretos que permiten determinar que en el acceso al predio se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche”, manifiesta la comunicación.

El segundo habría ocurrido el 13 de febrero de 2019, cuando una avioneta de la empresa CMPC, que combatía un incendio en el fundo Miramar -entre Contulmo y Tirúa-, “recibió un proyectil de calibre mayor”.

El último caso, según el gobierno, ocurrió el 17 de febrero -pese a que la entrevista que dio Ubilla salió publicada ese mismo día-, cuando se registró el ingreso de “100 comuneros en 60 vehículos a fundo ubicado en el kilómetro 8, Ruta CH-181, comuna de Victoria, quienes manifestaron la recuperación ancestral de este predio que cuenta con medidas de protección las 24 horas”.

“Fuerzas Especiales de Carabineros inicia el procedimiento de desalojo de los comuneros mapuche, quienes se opusieron lanzando piedras y objetos contundentes. Tras ello, se producen focos de incendio en diferentes lugares, los que fueron provocados de forma simultánea, y según la afectada compromete 40 hectáreas aproximadamente”, dice la comunicación.

“El que explica, se complica”

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para algunos sectores críticos a los dichos que el domingo emitió el ministro (s) Ubilla. La diputada por la zona, Andrea Parra (PPD), manifestó que “el que explica, se complica. Francamente, el subsecretario Ubilla tiene que reconocer que cometió un error, que no nos hace bien a la Región ese tipo de comentarios y que, además, su propio gobierno le ha quitado el piso respecto de esas declaraciones”.

El también diputado de La Araucanía, Jorge Rathbeg (RN), dice que quizás faltó precisión, aunque aseguró que “no podemos hablar de que un 100% sea de hecho. Yo entiendo que el subsecretario habló de algunos incendios”.

Según manifestó Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, “las declaraciones del subsecretario Ubilla son completamente irresponsables, considerando que él no tiene ningún sustento que acredite la relación de los incendios del sur con la causa mapuche”.

18 antenas de telefonía están afectadas por incendios forestales en La Araucanía

Cerca de 18 antenas de telecomunicación se han visto afectadas por los incendios forestales que sufre la Región de La Araucanía, lo que ha dificultado las comunicaciones en la zona.

Durante la jornada de este lunes la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) informó de dos incendios en las comunas de Lumaco y Nueva Imperial que aún se encuentran activos, más otros seis que ya se encuentran controlados, todos en la Región de La Araucanía, lo que ha afectado tanto el suministro eléctrico como la conexión a Internet y realizar llamados.

Desde el gobierno indicaron que están “trabajando toda la semana con las empresas de telecomunicaciones para que repongan los servicios” de las antenas de telefonía celular en la zona.

Esto se suma a los cortes de suministro eléctrico que afectan las comunas de Pucón y Villarrica, lo que este domingo el intendente de la región, Jorge Atton, calificó como “impresentable”.

Piñera visitará zonas devastadas por

incendios y después viajará a Colombia

El Presidente Sebastián Piñera visitará este jueves las zonas afectadas por los incendios forestales en las regiones de La Araucanía y Los Lagos, previo a su viaje del viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para entregar personalmente la ayuda humanitaria del gobierno.

El Mandatario permanecerá hasta el sábado 23 de enero en Cúcuta, donde estará junto a su par colombiano, Iván Duque, supervisando la entrega de ayuda humanitaria y presionando para que ésta ingrese a Venezuela.

El viaje despierta recelo en la oposición, que se ha preguntado cuál es el motivo considerando que en Chile se están registrando incendios forestales, como el caso de Cochrane, en la Región de Aysén, cuyo alcalde Udi, Patricio Ulloa, incluso estaba solicitando ayuda internacional para hacer frente a los siniestros.

Desde el PPD, su presidente, el ex canciller Heraldo Muñoz, reconoció estar “totalmente a favor de que Chile envíe ayuda humanitaria a Venezuela. Tanto es así que les cuento que durante el gobierno pasado (de Michelle Bachelet) ofrecimos ayuda humanitaria a Venezuela y (Nicolás) Maduro la rechazó”.

Sin embargo, el ex titular de Relaciones Exteriores sostuvo que “el viaje del Presidente (Piñera) a Cúcuta para supervisar el traslado de la ayuda humanitaria es opinable. Es opinable en el sentido que algunos puedan pensar que no es lo que debiera ocurrir en este caso”.

Además, hasta Colombia irá otro avión de la Fuerza Aérea (Fach) que trasladará los 17 millones de toneladas que Chile donará a Venezuela, con alimentos, medicinas y kits de emergencia.

Corma afirma que más del 60% de los incendios forestales son intencionales

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) confirmó que según los reportes de sus brigadistas cuando llegan a terreno, más del 60% de los incendios forestales de esta temporada tienen carácter intencional.

En esa línea, el gobierno Regional del Biobío ingresó cinco querellas contra quienes resulten responsables por delitos de incendio y atentado.

El presidente nacional de Corma, Juan José Ugarte, valoró los esfuerzos del gobierno de aclarar la intencionalidad de los incendios forestales, en línea con lo planteado por el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla.

Sin embargo, agregó que, según los informes de sus brigadistas, en esta temporada el 60% de los incendios forestales tienen carácter intencional.

En la Región del Biobío ya son diez las querellas presentadas contra quienes resulten responsables por el delito de incendio forestal, además de hechos de violencia en la provincia de Arauco.

En ese sentido, el intendente de la región, Jorge Ulloa, confirmó que esta jornada fueron ingresadas las acciones legales buscando aclarar las causas de los incendios forestales que durante la noche de la semana pasada afectaron a sectores de Penco, San Pedro de la Paz y Coronel, además de dos hechos de violencia

Uno donde una camioneta resultó quemada y el disparo que recibió una avioneta que la obligó a aterrizar de emergencia en Tirúa.

Respecto a la situación de los incendios, se señaló que el de Lloncao, en Cañete, consumió dos construcciones, una vivienda y una bodega, mientras que en Nacimiento se confirmó además otra vivienda dañada, sumando ya cinco en este sector. A la fecha se han visto afectadas por el fuego más de 9.400 hectáreas.z